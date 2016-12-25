Крушение российского Ту-154. Что известно на данный момент. Новости

Сегодня, 25 декабря, в 4:40 по киевскому времени потерпел крушение самолет Министерства обороны РФ Ту-154, который упал в Черное море недалеко от Адлера, передает «Страна.UA».

В самолете находились военнослужащие, представители СМИ, в том числе трое сотрудников российского «Первого канала» и телеканалов «НТВ» и «Звезда», а также музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Всего на борту находились 93 человека, в Минобороны РФ уже подтвердили, что никто не выжил. Поисковые работы ведут 27 кораблей и судов, более 100 водолазов.

Отмечается, что данный самолет Ту-154 прошел три капитальных ремонта, версию теракта исключают. «Версию теракта я исключаю полностью. Самолет Минобороны, воздушное пространство РФ, здесь не может быть такой версии», – сообщил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

По состоянию на 14:24 найдены тела десяти погибших в катастрофе военного самолета Ту-154. Они обнаружены и подняты на борт спасательного судна в Черном море.

Семьи военнослужащих, погибших при крушении Ту-154, получат почти по 6 млн. руб. Об этом сообщили в страховой компании «Согаз», которая страхует военнослужащих Минобороны. «Размер компенсаций семье каждого погибшего военнослужащего составит в общей сложности более 5,8 млн рублей, из которых 2,337 млн рублей – страховая выплата и 3,506 млн рублей – единовременное пособие», – отметили в пресс-службе. Позже Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс огласил, что размер выплат для военных составит до 7,8 млн руб., а для гражданских лиц – 3 млн руб.

Ведущий солист ансамбля имени Александрова Вадим Ананьев не полетел в командировку с коллективом из-за рождения третьего ребенка, остался жив. Он рассказал, что мог бы отправиться в Сирию вместе со всеми, если бы предстояла серия выступлений, а не небольшой концерт. По его словам, ансамбль должен был дать в Сирии только один часовой концерт. Поскольку солист недавно стал отцом в третий раз, его супруге необходима была помощь. Он отпросился у руководителя ансамбля Валерия Халилова и не поехал в командировку с коллективом.

А артист хора Александрова Роман Валутов остался жив, не попав на борт из-за просроченного загранпаспорта. Он, как и остальные артисты ансамбля, должен был лететь на разбившемся самолете, но сотрудники таможни отказали ему в посадке.

К посольству России в Киеве люди приносят цветы

За период с 2000 года с самолетами Ту-154 произошло 10 катастроф, в которых погибли 878 человек, не считая происшествия 25 декабря в Черном море.