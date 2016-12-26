Как не заразиться гриппом в период новогодних праздников. Советы главврача Покровска. Главная

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) первая волна заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом пошла на спад. За прошедшую неделю ее порог не был превышен ни среди детей, ни среди взрослых: показатель составил 816 человек на 10 тысяч населения при пороге в 935. Об этом на аппаратном совещании в исполкоме 22 декабря сообщила главный врач Покровского центра медико-санитарной помощи Татьяна Волкова.

Она отметила, что спаду заболеваемости способствовали карантинные мероприятия в школах, «что еще раз подтвердило общее правило: меньше массовых мероприятий – ниже уровень заболеваемости».

Однако уже в январе – феврале ожидается вторая волна сезонных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. Также есть риск получить инфекцию во время массовых мероприятий периода каникул, новогодних и рождественских праздников.

В этой связи главврач Покровска напоминает, что главные правила профилактики остаются прежними: марлевые повязки для больных (здоровым они не нужны), полноценное питание, прием витаминов, пребывание на свежем воздухе.

«В зимнее время ежегодно наблюдается всплеск респираторных заболеваний и гриппа, и эта зима не стала исключением. Главное, о чем должны помнить жители – это то, что ОРВИ и грипп нужно вовремя и правильно начать лечить. Но не заниматься самолечением, а обратиться к врачу, поскольку человеку самому трудно определить, респираторное это заболевание или грипп. Они отличаются как по своему течению, так и по лечению», – рассказала Татьяна Волкова.

Она отметила, что респираторные заболевания очень часто начинаются с повышения температуры, постепенного ее нарастания и таких катаральных явлений, как кашель и насморк.

Грипп поражает организм человека стремительно: в течение часа-двух появляются резкая выраженная головная боль, озноб, ломота в суставах и мышцах, слезотечение, чихание, а затем резко повышается температура до 39-40 градусов. Может быть, что ни кашель, ни насморк не появятся за все время болезни, зато очень выражены признаки интоксикации: общая слабость, головная и мышечная боль.

Главным средством при лечении гриппа служат противовирусные препараты. «Золотым стандартом», по утверждению главного врача Центра ПМСП, является «Тамифлю». В аптеках имеется и другой спектр лекарств – однако назначить их должен только врач.

Татьяна Волкова напомнила, что, кроме заблаговременно сделанной прививки, не существует никакой другой профилактики от гриппа, хотя взрослые часто не только себя, но и детей стараются накормить амизоном или амиксином. Это неправильно, поскольку препараты действуют только тогда, когда в организме уже есть вирус.

Тем, кто не хочет заболеть – особенно это касается маленьких детей, людей пожилого возраста, людей с ослабленным иммунитетом и беременных женщин – врач советует придерживаться следующих правил:

не посещать массовых мероприятий, как можно реже ходить в гости;

не пускать домой человека с признаками респираторного заболевания;

часто мыть руки, используя туалетное и хозяйственное мыло. Помнить, что основными источниками инфекции служат деньги, любые бумаги, шариковые ручки, дверные ручки в местах общественного пользования;

употреблять большое количество жидкости, в том числе чай, кисель, компот – с лимоном, имбирем, медом;

есть продукты, богатые витаминами. К ним относятся квашеная капуста, киви, лимон, чеснок. Хорошим профилактическим средством является сало;

употреблять в пищу достаточное количество белка, который содержится в молочнокислых продуктах, мясе;

часто проветривать помещения, производить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств.

Врач также советует всегда иметь под рукой жаропонижающие препараты: парацетамол, эффералган, найз, нимесулид, нимесил. При повышенной температуре никому не рекомендуется принимать аспирин.

И, наконец, при гриппе ни в коем случае нельзя самостоятельно назначать и применять антибиотики – на их фоне вирус в организме человека размножится очень быстро. Антибиотики назначит врач лишь в том случае, если у больного появятся бактериальные осложнения: бронхит, пневмония, гайморит, синусит, отит и другие.

Источник: ТК «Орбита»

Читайте также: