На Светлодарской дуге впервые нет потерь среди ВСУ. Главная

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет. Об этом сегодня, 25 декабря, рассказал спикер Министерства обороны Андрей Лысенко.

По его словам, лишь один боец был ранен в Авдеевке, передает «Сегодня.ua».

«Таким образом, впервые за 6 дней мы не имеем потерь на Светлодарской дуге», – констатировал Лысенко.

Напомним, 18 декабря с 5:50 боевики пытались выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций в районе Светлодарской дуги (территория Донецкой области между неподконтрольным Дебальцево и подконтрольным Светлодарском). В ходе ожесточенного двухчасового боя погибли 5 украинских военных, еще 6 защитников были ранены, 1 боец попал в плен. Тем не менее, атака противника была остановлена.

По данным разведки, потери боевиков в этом бою составили около 20 человек убитыми и до 30 раненых.

20 декабря, противник вновь предпринял попытку штурма, но отступил, понеся потери.

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