Доктор Лиза, помогавшая детям Донбасса, числится среди погибших в результате крушения российского Ту-154. Главная

Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, числится в списках пассажиров разбившегося в Сочи самолета Ту-154. Списки пассажиров опубликованы пресс-службой Минобороны РФ, передает «Страна.UA».

«Список пассажиров, находившихся на борту Ту-154 Минобороны России. Международная общественная организация "Справедливая помощь": 1. Глинка Е.П.», – сообщается на сайте Минобороны.

В силовых структурах РФ сообщили, что «доктор Лиза вчера в 23 часа была в аэропорту Чкаловский и говорила о том, что вылетает и будет утром в Латакии». Также уточняется, что сегодня, 25 декабря, она должна была посетить больницу Тишрин в центре Латакии, где была полгода назад.

Напомним, что 8 декабря Елизавета Глинка получила Государственную премию РФ в области правозащитной деятельности. На церемонии, которую провел Президент РФ, она сказала, в частности: «Завтра я лечу в Донецк, а оттуда – в Сирию. Так же как и десятки других добровольцев, которые занимаются гуманитарной деятельностью. Мы никогда не уверены в том, что мы вернемся назад живыми, потому что война – это ад на земле, и я знаю, о чем я говорю. Но мы уверены в том, что добро, сострадание и милосердие работают сильнее любого оружия».

Елизавета Глинка окончила II Медицинский институт им. Пирогова по специальности врач-реаниматолог, потом получила дополнительное образование врача паллиативной медицины в 1991 году. Уже в 1999 году она основала первый в Киеве хоспис при одной из онкологических больниц.

В 2007 году начала работать в Москве с теми, кому официальная медицина помогала неохотно. Глинка основала фонд «Справедливая помощь» и сама выезжала каждую неделю на Павелецкий вокзал для того, чтобы оказать медицинскую помощь людям, которые живут на улице.

Накануне 45-летия международной организации «Врачи без границ» она призвала участников вооруженных столкновений не препятствовать работе врачей.

«Как доктор я попрошу беречь друг друга. Не мы давали эту жизнь, не мы вправе ее отнимать. Прошу не мешать людям, которые оказывают помощь, не бомбить госпиталя, не убивать врачей, медицинских сестер, давать беспрепятственные коридоры для вывода беженцев и для ввоза гуманитарной помощи и лекарственных препаратов», – попросила Глинка.

Как сообщалось ранее, 25 декабря в 4:40 по киевскому времени потерпел крушение самолет Министерства обороны РФ Ту-154, который упал в Черное море недалеко от Адлера. Он направлялся из Сочи в Сирию. На его борту находились 93 человека, в том числе представители СМИ (сотрудники российского «Первого канала» и телеканалов «НТВ» и «Звезда»), военнослужащие и музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. В Минобороны РФ уже подтвердили, что никто не выжил.

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