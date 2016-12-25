Донецкая фильтровальная станция обесточена. Энергетики ждут «зеленый коридор» от военных для ремонта основной части ЛЭП. Главная

Донецкая фильтровальная станция обесточена. Энергетики ждут «зеленый коридор» от военных для ремонта основной части ЛЭП

25.12.16 15:13 dnews.dn.ua Новости 12

Донецкая фильтровальная станция обесточена. Энергетики ждут «зеленый коридор» от военных для ремонта основной части ЛЭП

Сегодня, 25 декабря, энергетики ДТЭК Донецкоблэнерго получили «зеленый коридор» и приступили к ремонту поврежденной в результате боевых действий 23 декабря линии 35 кВ, питающей 3-й подъем канала Северский Донец-Донбасс. Об этом сообщает отдел по корпоративным коммуникациям ДТЭК Донецкоблэнерго.

Над устранением повреждений усиленно работают две бригады в составе 10 человек и 3 единицы техники. Из-за боевых действий все еще остается обесточенной линия 110 кВ. Энергетики ждут от военных «зеленого коридора».

Напомним, что 23 декабря в результате боевых действий были обесточены линии 35 кВ и 110 кВ, от которых запитаны насосные станции третьего подъема канала «Северский Донец – Донбасс». В работе осталась одна насосная станция, запитанная из резервного источника. В результате значительно сократился объем воды, подаваемой на фильтровальные станции Донецкого региона.

Введение в строй линии 35 кВ позволит значительно улучшить ситуацию, однако 100% надежное электроснабжение 3-го подъема канала  «Северский Донец – Донбасс» возможно только после получения «зеленого коридора» и восстановления линии 110 кВ.

Также в результате непрекращающихся боевых действий остаются обесточенными ряд населенных пунктов региона: с. Марков Яр, с. Лозовое, с. Красный пахарь, с. Криничная, пгт Мироновский, ст. Роты в Бахмутском районе Донецкой области.

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