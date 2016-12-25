Пограничники не пропустили в «ДНР» новогодние подарки (Фото). Новости

В течение двух последних дней пограничники совместно с сотрудниками фискальной службы на контрольно-пропускных пунктах въезда-выезда «Гнутово» и «Новотроицкое» обнаружили товары на сумму почти 90 тыс. грн. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

В иномарках граждане пытались провезти продукты¸ мебель, товары народного потребления, косметические средства. Чтобы доставить косметические средства и продукты питания на неподконтрольную территорию граждане попытались скрыть их в конструкциях автомобилей и под сиденьями.

Среди обнаруженного были и новогодние подарки, которые провозились сверх нормы.

Для дальнейших правовых действий обнаружено, транспортные средства, граждан передано компетентным органам.

Фото пресс-службы Донецкого пограничного отряда