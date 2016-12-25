Самые высокие тарифы на воду на Донетчине в Славянске и Покровске. Новости

Самые высокие тарифы на воду на Донетчине в Славянске и Покровске

25.12.16 18:42 dnews.dn.ua Новости 1

Самые высокие тарифы на воду на Донетчине в Славянске и Покровске

КП «Краматорский водоканал» заявил о намерении повысить тарифы в 2017 году.

Согласно опубликованным данным, новые тарифы для жителей Краматорска составят (с учетом НДС):

  • централизованное водоснабжение – 10,16 грн за кубометр;
  • водоотведение – 7,16 грн за кубометр;
  • централизованное водоснабжение с использованием внутридомовых систем – 11,68 грн за кубометр;
  • водоотведение с использованием внутридомовых систем – 8,17 грн за кубометр.

«Целью изменения тарифов является приведение их к экономически обоснованному уровню, который покрывает все расходы в себестоимости этих услуг для надлежащего функционирования предприятия», – говорится в сообщении КП.

Отмечается, что по итогам работы предприятия за 9 месяцев 2016 уровень возмещения утвержденным тарифом себестоимости составил:

  • централизованное водоснабжение – 81,1%,
  • водоотведение – 88,1%,
  • централизованное снабжение холодной воды (с использованием внутридомовых систем) – 70,7%,
  • водоотведение (с использованием внутридомовых систем) – 84,1%.

«Повышение тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод связано с постоянным ростом стоимости составляющих затрат экономически обоснованной себестоимости данных услуг, и формируют структуру тарифов. В условиях постоянного роста составляющих тарифов, в частности стоимости электрической энергии, топливно-энергетических и других материальных ресурсов, налогов, минимальной заработной платы, возникает несоответствие действующих тарифов фактическим затратам по производству и услуг», – констатируют в КП «Краматорский водоканал»

В пресс-службе КП подчеркнули, что в настоящее время в Донецкой области уже действуют тарифы значительно выше, чем существующие в Краматорск. Так потребители Донецкой области рассчитываются с водоканалами городов по следующим тарифам:

 

Централизованное водоснабжение и водоотвод, грн / куб. м (с НДС)

Те же услуги с использованием внутридомовых систем, грн / куб. м (с НДС)

Мариуполь

12,948

 

Покровск (Красноармейск)

22,224

 

Бахмут (Артемовск)

20,664

21,87

Славянск

22,452

 

КП «Компания "Вода Донбасса"»

18,444

 

Комментарии