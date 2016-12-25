Самые высокие тарифы на воду на Донетчине в Славянске и Покровске. Новости

КП «Краматорский водоканал» заявил о намерении повысить тарифы в 2017 году.
Согласно опубликованным данным, новые тарифы для жителей Краматорска составят (с учетом НДС):
- централизованное водоснабжение – 10,16 грн за кубометр;
- водоотведение – 7,16 грн за кубометр;
- централизованное водоснабжение с использованием внутридомовых систем – 11,68 грн за кубометр;
- водоотведение с использованием внутридомовых систем – 8,17 грн за кубометр.
«Целью изменения тарифов является приведение их к экономически обоснованному уровню, который покрывает все расходы в себестоимости этих услуг для надлежащего функционирования предприятия», – говорится в сообщении КП.
Отмечается, что по итогам работы предприятия за 9 месяцев 2016 уровень возмещения утвержденным тарифом себестоимости составил:
- централизованное водоснабжение – 81,1%,
- водоотведение – 88,1%,
- централизованное снабжение холодной воды (с использованием внутридомовых систем) – 70,7%,
- водоотведение (с использованием внутридомовых систем) – 84,1%.
«Повышение тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод связано с постоянным ростом стоимости составляющих затрат экономически обоснованной себестоимости данных услуг, и формируют структуру тарифов. В условиях постоянного роста составляющих тарифов, в частности стоимости электрической энергии, топливно-энергетических и других материальных ресурсов, налогов, минимальной заработной платы, возникает несоответствие действующих тарифов фактическим затратам по производству и услуг», – констатируют в КП «Краматорский водоканал»
В пресс-службе КП подчеркнули, что в настоящее время в Донецкой области уже действуют тарифы значительно выше, чем существующие в Краматорск. Так потребители Донецкой области рассчитываются с водоканалами городов по следующим тарифам:
|
|
Централизованное водоснабжение и водоотвод, грн / куб. м (с НДС)
|
Те же услуги с использованием внутридомовых систем, грн / куб. м (с НДС)
|
Мариуполь
|
12,948
|
|
Покровск (Красноармейск)
|
22,224
|
|
Бахмут (Артемовск)
|
20,664
|
21,87
|
Славянск
|
22,452
|
|
КП «Компания "Вода Донбасса"»
|
18,444
|
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