С начала года на Донетчине подешевели рыба, овощи и яйца, подорожали – масло, молоко и хлеб . Новости

С начала года на Донетчине подешевели рыба, овощи и яйца, подорожали – масло, молоко и хлеб

25.12.16 18:19 dnews.dn.ua Новости 3

С начала года на Донетчине подешевели рыба, овощи и яйца, подорожали – масло, молоко и хлеб

В ноябре 2016 года цены на потребительском рынке Донецкой области возросли по сравнению с предыдущим месяцем на 2,3%, по сравнению с декабрем 2015 года – на 10,1%. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

В ноябре 2016 года зафиксирован рост цен по сравнению с предыдущим месяцем на:

  • хлеб – на 0,5%,
  • кисломолочные продукты – на 0,8%,
  • подсолнечное масло – на 1,2%,
  • масло – на 2,6%,
  • сахар – на 3,1%,
  • овощи – на 5,4%, молоко – на 7,5%.

При этом подешевели по сравнению с октябрем 2016 года:

  • мясо и мясопродукты – на 0,3%,
  • рыба и продукты из рыбы – на 1,1%,
  • рис – на 1,6%,
  • фрукты – на 2,6%,
  • яйца – на 5,1%.

В ноябре по сравнению с декабрем 2015 года ниже были цены на:

  • рыбу и продукты из рыбы – на 1,1%,
  • макаронные изделия – на 1,8%,
  • рис – на 10,9%,
  • фрукты – на 14,3%,
  • яйца – на 18,4%,
  • овощи – на 31,2%.

Возросли в течение января–ноября 2016 года цены на:

  • мясо и мясопродукты – на 0,4%,
  • сахар – на 1,8%,
  • хлеб – на 1,9%,
  • подсолнечное масло – на 3,5%,
  • масло – на 9,6%,
  • кисломолочные продукты – на 11,7%,
  • молоко – на 23,6%.

В управлении отмечают, что приведенные данные не учитывают часть зоны проведения антитеррористической операции.

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