С начала года на Донетчине подешевели рыба, овощи и яйца, подорожали – масло, молоко и хлеб . Новости

В ноябре 2016 года цены на потребительском рынке Донецкой области возросли по сравнению с предыдущим месяцем на 2,3%, по сравнению с декабрем 2015 года – на 10,1%. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.
В ноябре 2016 года зафиксирован рост цен по сравнению с предыдущим месяцем на:
- хлеб – на 0,5%,
- кисломолочные продукты – на 0,8%,
- подсолнечное масло – на 1,2%,
- масло – на 2,6%,
- сахар – на 3,1%,
- овощи – на 5,4%, молоко – на 7,5%.
При этом подешевели по сравнению с октябрем 2016 года:
- мясо и мясопродукты – на 0,3%,
- рыба и продукты из рыбы – на 1,1%,
- рис – на 1,6%,
- фрукты – на 2,6%,
- яйца – на 5,1%.
В ноябре по сравнению с декабрем 2015 года ниже были цены на:
- рыбу и продукты из рыбы – на 1,1%,
- макаронные изделия – на 1,8%,
- рис – на 10,9%,
- фрукты – на 14,3%,
- яйца – на 18,4%,
- овощи – на 31,2%.
Возросли в течение января–ноября 2016 года цены на:
- мясо и мясопродукты – на 0,4%,
- сахар – на 1,8%,
- хлеб – на 1,9%,
- подсолнечное масло – на 3,5%,
- масло – на 9,6%,
- кисломолочные продукты – на 11,7%,
- молоко – на 23,6%.
В управлении отмечают, что приведенные данные не учитывают часть зоны проведения антитеррористической операции.
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