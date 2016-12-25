С начала года на Донетчине подешевели рыба, овощи и яйца, подорожали – масло, молоко и хлеб . Новости

В ноябре 2016 года цены на потребительском рынке Донецкой области возросли по сравнению с предыдущим месяцем на 2,3%, по сравнению с декабрем 2015 года – на 10,1%. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

В ноябре 2016 года зафиксирован рост цен по сравнению с предыдущим месяцем на:

хлеб – на 0,5%,

кисломолочные продукты – на 0,8%,

подсолнечное масло – на 1,2%,

масло – на 2,6%,

сахар – на 3,1%,

овощи – на 5,4%, молоко – на 7,5%.

При этом подешевели по сравнению с октябрем 2016 года:

мясо и мясопродукты – на 0,3%,

рыба и продукты из рыбы – на 1,1%,

рис – на 1,6%,

фрукты – на 2,6%,

яйца – на 5,1%.

В ноябре по сравнению с декабрем 2015 года ниже были цены на:

рыбу и продукты из рыбы – на 1,1%,

макаронные изделия – на 1,8%,

рис – на 10,9%,

фрукты – на 14,3%,

яйца – на 18,4%,

овощи – на 31,2%.

Возросли в течение января–ноября 2016 года цены на:

мясо и мясопродукты – на 0,4%,

сахар – на 1,8%,

хлеб – на 1,9%,

подсолнечное масло – на 3,5%,

масло – на 9,6%,

кисломолочные продукты – на 11,7%,

молоко – на 23,6%.

В управлении отмечают, что приведенные данные не учитывают часть зоны проведения антитеррористической операции.

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