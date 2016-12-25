Рада предлагает сделать основным Рождество 25 декабря. Мнения украинцев разделились. Новости

Сегодня, 25 декабря, католики празднуют Рождество Христово.

В свою очередь группа депутатов внесла в Верховную Раду законопроект, который предлагает сделать в Украине 25 декабря официальным праздничным и выходным днем. Авторами проекта закона №5496 от 6 декабря значатся 23 депутата, в том числе глава фракции «Самопомощь» Олег Березюк, замглавы фракции «Батькивщина» Сергей Соболев, депутаты Владимир Парасюк, Игорь Мосийчук, Ольга Богомолец, передает «Lb.ua».

Изменения предлагается внести в Кодекс законов о труде. «На сегодня в Украине насчитывается около 11 тыс. религиозных католических и протестантских общин, что составляет около 30% от всех религиозных организаций Украины, празднующих Рождество Христово по Григорианскому календарю, то есть 25 декабря», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Народный депутат Александр Бригинец считает, что ВР примет решение о праздновании Рождества 25 декабря, поскольку будет руководствоваться популистскими соображениями. Однако выходным днем 25 декабря станет только в следующем году.

В социальных сетях начали «жаркие» споры по поводу данной инициативы, передает «Обозреватель». Некоторые считают такое решение вполне обоснованным как с религиозной точки зрения, так и с побуждения получить выходной перед Новым годом. Некоторые отнеслись к возможной перемене негативно.

Изобретательные украинцы предложили уладить спор двойным празднованием Рождества – и 25 декабря, и 7 января.

Также в сети озвучили мысль о том, что этот вопрос не совсем актуальный, так как в стране есть более важные проблемы. Кроме этого, некоторые пользователи соцсети считают, что религиозные праздники не должны назначаться на государственном уровне.

В частности, пользователи сети отмечают: «Обалдеть, какая срочность. Сперва обеспечьте людей нормальной работой и зарплатами, а потом занимайтесь всякой ерундой», «Нужно ведь что-то придумать, чтобы отвлечь народ от реальных проблем. Стараются изо всех сил», «Украинцы – это православные христиане. В большинстве. Какое Рождество? У людей в эти дни строгий пост».

Напомним, год назад секретарь СНБО Александр Турчинов выступил с идеей перенести празднование Рождества в Украине с 7 января на 25 декабря. Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) такой шаг поддержал. Президент Петр Порошенко счел себя не вправе решать, когда в Украине должно праздноваться Рождество Христово, но назвал мудрым праздновать его дважды.

Накануне Кабинет министров постановил, что выходными на новогодние праздники 2016-2017 будут дни с 31 декабря по 2 января и с 7 по 9 января.

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