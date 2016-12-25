В Авдеевке третьи сутки нет воды. Ждут миссию ОБСЕ для ремонта поврежденного участка в «серой зоне». Главная

В Авдеевке (Донецкая обл.) ожидают миссию ОБСЕ, чтобы начать восстановительные работы по возвращению электроснабжения Донецкой фильтровальной станции. Об этом сегодня, 25 декабря, заявил руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин.

«В городе уже третий день нет воды. Сейчас прошла информация, что противник соглашается на то, чтобы пропустить ремонтную бригаду в "серую зону", чтобы восстановить электроснабжение на фильтровальной станции. Сейчас проходит работа с представителями ОБСЕ, чтобы установить с двух сторон зеркальный контроль, чтобы они обеспечили наблюдение», – сказал Малыхин.

По его словам, украинские ремонтники полностью готовы к началам восстановительных работ.

Напомним, 23 декабря в результате боевых действий были обесточены линии 35 кВ и 110 кВ, от которых запитаны насосные станции третьего подъема канала «Северский Донец – Донбасс» (СДД). В работе осталась одна насосная станция, запитанная из резервного источника. В результате значительно сократился объем воды, подаваемой на фильтровальные станции Донецкого региона.

25 декабря энергетики получили «зеленый коридор» и приступили к ремонту поврежденной в результате боевых действий 23 декабря линии 35 кВ. Однако 100% надежное электроснабжение 3-го подъема канала СДД возможно только после получения «зеленого коридора» и восстановления линии 110 кВ, на ремонт которой «зеленый коридор» еще не получен.

Источник: MRPL.city

Читайте также: