В Дружковке поклонники зимних видов спорта начали встречать Новый 2017 год (Фото). Новости

В Дружковке поклонники зимних видов спорта начали встречать Новый 2017 год (Фото)

24 декабря в Дружковке (Донецкая обл.) на Ледовой арене «Альтаир» поклонники зимних видов спорта начали встречать Новый 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Донбасс».

Дарить праздничное настроение гостям «Альтаира» начали хоккеисты во время матча Украинской хоккейной лиги между ХК «Донбасс» и ХК «Кривбасс», который завершился со счетом 3:0.

Болельщики не покидали свои места и во время перерывов. Сначала с небольшим анонсом своей новогодней программы выступили юные воспитанники ДЮСШ ХК «Донбасс»секции фигурного катания, подарив зрителям веселый и праздничный танец «Часики». А затем нападающий молодежной сборной Украины и «Донбасса» Ярослав Свищев огласил имена победителей уже традиционного розыгрыша подарков во время матчей. Из рук чемпиона Украины сезона-2015/16 счастливчики получили памятные призы с символикой донецкого клуба.

По окончанию встречи руководители ДЮСШ ХК «Донбасс» вручили сладкие подарки своим воспитанникам, которые учатся в спорт-классах города Дружковки, в рамках социального проекта, организованного благотворительным Фондом Бориса Колесникова совместно с ХК «Донбасс». В их числе были и триумфаторы турнира в Беларуси – «Хрустальные Горки 2007». Донецкая команда под руководством Романа Черноброва завоевала «золото» в Горках, оставив за спиной украинскую, российские и белорусские команды.

В пресс-службе отмечают, что 24 декабря стал всего лишь первым днем Новогоднего марафона ХК «Донбасс». В последующие дни поклонников зимних видов спорта ждут еще больше сюрпризов, представлений, праздничных выступлений и много-много подарков.