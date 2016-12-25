По двум переселенцам есть решения на возмещение разрушенного в зоне АТО жилья на 230 тыс. евро. Но деньги получат не раньше 2018 года. Новости

Два законопроекта о возмещении разрушенного в зоне АТО жилья в Верховную Раду, которые парламентарии не поддержали 22 декабря, внесла агентура Кремля. Такое мнение высказал председатель общественного движения «Сила права» Андрея Сенченко.

«Эти два законопроекта носили абсолютно провокационный характер. Общий объем ущерба, нанесенного нашим гражданам – военным, гражданским, семьям покалеченных и убитых, побывавших в плену, утративших личное имущество и внутренних переселенцев – это 100 млрд долларов. Разделить это на 20 млн наших взрослых работающих людей, включая пенсионеров, это получается по 5 тысяч долларов на каждого. Поэтому это нагрузка не на бюджет, а на карман налогоплательщиков. Это просто невозможно, потому мы и говорим, что этот закон носил провокационный характер», – прокомментировал Сенченко.

Он подчеркнул, что компенсировать ущерб должен тот, кто его нанес, «то есть Российская Федерация, и агентура РФ здесь в Украине и внесла в Верховную Раду эти два законопроекта».

Нардеп считает, что возмещение ущерба можно добиться в судебном порядке, но в Украине в этом отношении сложились две неравнозначные практики.

«Одна практика, когда стимулируют наших граждан к подаче исков против государства Украина. И в этой беде напрямую виноват Президент Порошенко. Дело в том, что тот, кто подает иск против нашего государства, пользуется статьей "борьба с терроризмом". В этой статье закона есть норма о том, что в случае террористического акта пострадавшие граждане получают компенсацию за счет своего государства. Но мы же прекрасно понимаем, что у нас происходит отнюдь не террористических акт, у нас идет война. И эта двусмысленность, которую своей политикой создал Президент Порошенко, может привести к катастрофически последствиям», – отмечает политик.

Вторая практика, по мнению Сенченко, важнее и перспективнее. «Это судебная практика, нацеленная на взыскание ущерба с Российской Федерации. Этим занимается только наша организация "Сила права", и на сегодня мы имеем положительное решения в 11-ти областях, мы арестовали 3 млрд долларов российского кредита, и эти деньги пойдут на выплаты нашим пострадавшим гражданам. Это тот кредит, который Янукович взял в РФ в 2013 году, и должен был отдать в 2015-м. Сейчас по этому кредиту идет спор в лондонском суде. А так как суд в Лондоне, скорее всего, будет Украиной проигран, и деньги должны будут вернуться стране-агрессору, мы наложили арест на эти деньги в украинском суде. И в этом случае эти деньги пойдут нашим пострадавшим гражданам», – пояснил Сенченко.

При этом он признал, что, несмотря на арест кредитных средств, ни одному гражданину Украины потери по ним еще не возместили. «Это не такая быстрая процедура. Мы разработали правовую стратегию, которая состоит из нескольких этапов. Вначале граждане с нашей помощью обращаются в суд, добиваются решения, которым признается юридический факт того, что они пострадали в результате российской вооруженной агрессии. В этом документе пока нет ничего о деньгах, он лишь фиксирует факты и виновного. На следующем этапе мы помогаем гражданам произвести расчет ущерба, опираясь на практику Европейского суда по правам человека. Далее, мы с этим гражданами опять заходим в суд с исковым заявлением на взыскание ущерба с Российской Федерации», – детализировал политик.

Сенченко подчеркнул, что первых решений об установлении юридического факта «у нас уже есть несколько десятков, а в судах их около 4000». «А решений о взыскании пока только 2, но их вал будет нарастать», – уверен он.

«Одно из этих решений о взыскания порядка 40 тысяч евро в интересах переселенки, вынесено Голосеевским судом Киева, и есть решение в Хмельницкой области в интересах семьи погибшего военнослужащего. В данном случае удалось отсудить почти 190 тысяч евро. Теперь вопрос в том, как исполнить эти решения. Мы разработали эту процедуру, это непростой путь, но можно сказать, что мы сможем рассчитывать на получение компенсации в середине 2018 года. И эти первые заявители, скорее всего, получат эти деньги за счет российского кредита», – сказал Сенченко.

Он отметил, что сейчас организация продолжат розыск и идентификацию российских активов на территории Украины и за рубежом. «В США и Канаде мы нашли партнеров, которые нам помогают в этой работе. Поэтому мы и там будем арестовывать эти активы», – резюмировал политик.

По материалам «Громадського радіо»

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