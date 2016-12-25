Тела двух погибших на Светлодарской дуге военных переданы украинской стороне. Новости

Сегодня, 25 декабря, спустя 5 дней после начала боев на Светлодарской дуге под Дебальцево украинской стороне вернули тела двух погибших военных. Об этом сообщает штаб АТО и пресс-служба военно-гражданского сотрудничества ВСУ.

Передача тел состоялась в районе города Счастье Луганской области в рамках гуманитарного проекта Вооруженных Сил Украины «Эвакуация 200». Украинской стороне были переданы тела двух военных, погибших на Светлодарской дуге 18 декабря.

«Условия и время передачи тел постоянно изменялись из-за боевиков, но все же стала возможной», – отмечают в штабе.

Передача состоялась в присутствии представителей миссии ОБСЕ в рамках Минских договоренностей.

«При предварительном осмотре установлено, что ребята получили пулевые ранения, не совместимые с жизнью. Точное время и причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Явных признаков пыток при внешнем осмотре я не увидел», – отметил координатор гуманитарного проекта «Эвакуация 200» Михаил Котелевский.

После проведения всех необходимых экспертиз тела погибших военных передадут их семьям для захоронения.

В свою очередь украинская сторона также передала тела двух погибших представителей незаконных вооруженных формирований.

Напомним, 18 декабря с 5:50 противник пытался выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций в районе Светлодарской дуги (территория Донецкой области между неподконтрольным Дебальцево и подконтрольным Светлодарском). В ходе ожесточенного двухчасового боя погибли 5 украинских военных, еще 6 защитников были ранены, 1 боец попал в плен. Тем не менее, атака противника была остановлена.

По данным разведки, потери противника в этом бою составили около 20 человек убитыми и до 30 раненых.

20 декабря незаконные вооруженные формирования вновь предприняли попытку штурма, но отступили, понеся потери.

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