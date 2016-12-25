Донбасс нужно заставить любить Украину насильно, – Кива. Главная

Жителей Донбасса, особенно молодежь, необходимо заставить любить страну, пусть и путем насильственной украинизации. Об этом заявил советник главы МВД Украины Илья Кива.

«На сегодняшний день основная задача – формирование нового поколения. И когда поднимался вопрос о декоммунизации, я говорил: Донбассу нужна не декоммунизация, а украинизация. И пускай даже насильно… Люди отравлены, и иногда непоправимо отравлены вот этой постсоветской риторикой», – сказал он в эфире «5 канала».

По мнению Кивы, «любить Украину» необходимо заставлять силой. «Ставить и учить любить. Если вы не будете любить Украину, мы заставим любить Украину. И я знаю, что дети, которые вырастут, они точно будут любить Украину», – полагает он.

Источник: Версии.com Фото: 112.ua