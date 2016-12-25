Славянск 60 лет назад: дети за Новый год благодарили «великого Сталина», а за елки – Постышева (Фото). Новости

«Деловой Славянск» продолжает публиковать заметки из старой прессы о Славянске. В заметке, относящейся к периоду до 1953 года, и посвященной празднованию в Славянске Нового года, сообщается, что в городе на тот момент было организовано 100 новогодних елок.

«Густые зеленые ели тогда загорались цветными огнями». А большой «дед мороз» со своей бородой, повисшей на ветке», приветливо смотрел на ребят. «Дети, взявшись за руки, танцевали вокруг елки и радостно встречали Новый год».

В качестве подарков дети в те времена несли домой заводные машины, саночки, коньки и игрушки.

Если говорить о Донбассе в целом, то по самым скромным подсчетам там было организовано несколько тысяч новогодних елок, например, в Волновахе – 40. Ну и естественно за сопровождавшую все это счастливую жизнь благодарили «великого Сталина». А вот за организацию новогодних елок благодарили лично тов. Постышева.

Предлагаем несколько фотографий разных лет о праздновании Нового года в Славянске.