В каких городах Донетчины полицейским-переселенцам выдали квартиры, и в каком количестве. Новости

Как сообщалось ранее, 24 декабря 32 семьи сотрудников полиции получили жилье в рамках программы Министерства внутренних дел по поддержке полицейских-переселенцев.

В Главном управлении Национальной полиции Донецкой области отметили, что данные квартиры были приобретены на вторичном рынке. Закупка осуществлялась с учетом требований постановления Кабинета министров Украины № 147 от 16.02.2011. Жилье приобреталось на конкурсной основе, определение победителей которого состоялось 13 декабря 2016 года.

Согласно итогам конкурса, жилье для сотрудников полиции приобретено в следующих городах Донецкой области:

Мариуполь – 16 квартир;

Краматорск – 6 квартир;

Бахмут (до переименования Артемовск) – 4 квартиры;

Покровск (до переименования Красноармейск) – 4 квартиры;

Славянск – 2 квартиры.

В частности, победителями в ходе торгов были определены следующие физические лица

Лот № 1 – г. Мариуполь:

Капитонець Наталья Геннадьевна, ИНН 2930201602. Исаева Татьяна Анатольевна, ИНН 2462409569. Кривко Людмила Аркадьевна, ИНН 1640103681. Зорина Валентина Николаевна, ИНН 2193819082. Куварзина Лидия Анатольевна, ИНН 2230423280.

Лот № 2 – г. Мариуполь:

Климов Виктор Валерьевич, ИНН 326213616. Бубекова Светлана Александровна, ИПН1840713408. Караюрий Ирина Анатольевна, ИНН 2498808129. Савран Геннадий Иванович, ИНН 2289018637. Соколов Алексей Вячеславович, ИНН 2930183532. Склярова Валентина Алексеевна, ИНН 2417911382. Гальченко Елена Яковлевна, ИНН 2451220484. Шепель Игорь Васильевич, ИНН 2843902397. Чернявская Елена Николаевна, ИНН 2761005505.

Лот № 3 – г. Мариуполь:

Ярмонов Петр Михайлович, ИНН 1601907217. Красильникова Алла Яковлевна, ИНН 2730315468.

Лот № 4 – г. Краматорск:

Курский Сергей Егорович, ИНН 2971009957.

Лот № 5 – г. Краматорск:

Орличенко Игорь Николаевич, ИНН 2663704813. Себко Анатолий Михайлович, ИНН 2340514716. Ермишин Анжела Анатольевна, ИНН 2188101984. Казак Александр Николаевич, ИНН 2859212252.

Лот № 6 – г. Краматорск:

Семенец Юрий Викторович, ИНН 2775208433.

Лот № 7 – г. Бахмут:

Третьяков Юрий Тимофеевич, ИНН 1842011054. Кузнецова Юлия Анатольевна, ИНН 2949613049.

Лот № 8 – г. Бахмут:

Разумная Юлия Сергеевна, ИНН 3032003385 Поповский Игорь Николаевич, ИНН 2347019113.

Лот № 9 – г. Покровск:

Полиханенко Елена Валерьевна, ИНН 2725309486. Доценко Антон Игоревич, ИНН 3177302078.

Лот № 10 – г. Покровск:

Попова Александра Владимировна, ИНН 2182107768. Журко Светлана Владимировна, ИНН 2338913949.

Лот № 11 – г. Славянск:

Тэга Михаил Валентинович, ИНН 2212520097.

Лот № 12 – г. Славянск:

Толкачева Татьяна Олеговна, ИНН 3002003363

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