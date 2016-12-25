В каких городах Донетчины полицейским-переселенцам выдали квартиры, и в каком количестве. Новости

Как сообщалось ранее, 24 декабря 32 семьи сотрудников полиции получили жилье в рамках программы Министерства внутренних дел по поддержке полицейских-переселенцев.
В Главном управлении Национальной полиции Донецкой области отметили, что данные квартиры были приобретены на вторичном рынке. Закупка осуществлялась с учетом требований постановления Кабинета министров Украины № 147 от 16.02.2011. Жилье приобреталось на конкурсной основе, определение победителей которого состоялось 13 декабря 2016 года.
Согласно итогам конкурса, жилье для сотрудников полиции приобретено в следующих городах Донецкой области:
- Мариуполь – 16 квартир;
- Краматорск – 6 квартир;
- Бахмут (до переименования Артемовск) – 4 квартиры;
- Покровск (до переименования Красноармейск) – 4 квартиры;
- Славянск – 2 квартиры.
В частности, победителями в ходе торгов были определены следующие физические лица
Лот № 1 – г. Мариуполь:
- Капитонець Наталья Геннадьевна, ИНН 2930201602.
- Исаева Татьяна Анатольевна, ИНН 2462409569.
- Кривко Людмила Аркадьевна, ИНН 1640103681.
- Зорина Валентина Николаевна, ИНН 2193819082.
- Куварзина Лидия Анатольевна, ИНН 2230423280.
Лот № 2 – г. Мариуполь:
- Климов Виктор Валерьевич, ИНН 326213616.
- Бубекова Светлана Александровна, ИПН1840713408.
- Караюрий Ирина Анатольевна, ИНН 2498808129.
- Савран Геннадий Иванович, ИНН 2289018637.
- Соколов Алексей Вячеславович, ИНН 2930183532.
- Склярова Валентина Алексеевна, ИНН 2417911382.
- Гальченко Елена Яковлевна, ИНН 2451220484.
- Шепель Игорь Васильевич, ИНН 2843902397.
- Чернявская Елена Николаевна, ИНН 2761005505.
Лот № 3 – г. Мариуполь:
- Ярмонов Петр Михайлович, ИНН 1601907217.
- Красильникова Алла Яковлевна, ИНН 2730315468.
Лот № 4 – г. Краматорск:
- Курский Сергей Егорович, ИНН 2971009957.
Лот № 5 – г. Краматорск:
- Орличенко Игорь Николаевич, ИНН 2663704813.
- Себко Анатолий Михайлович, ИНН 2340514716.
- Ермишин Анжела Анатольевна, ИНН 2188101984.
- Казак Александр Николаевич, ИНН 2859212252.
Лот № 6 – г. Краматорск:
- Семенец Юрий Викторович, ИНН 2775208433.
Лот № 7 – г. Бахмут:
- Третьяков Юрий Тимофеевич, ИНН 1842011054.
- Кузнецова Юлия Анатольевна, ИНН 2949613049.
Лот № 8 – г. Бахмут:
- Разумная Юлия Сергеевна, ИНН 3032003385
- Поповский Игорь Николаевич, ИНН 2347019113.
Лот № 9 – г. Покровск:
- Полиханенко Елена Валерьевна, ИНН 2725309486.
- Доценко Антон Игоревич, ИНН 3177302078.
Лот № 10 – г. Покровск:
- Попова Александра Владимировна, ИНН 2182107768.
- Журко Светлана Владимировна, ИНН 2338913949.
Лот № 11 – г. Славянск:
- Тэга Михаил Валентинович, ИНН 2212520097.
Лот № 12 – г. Славянск:
- Толкачева Татьяна Олеговна, ИНН 3002003363
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