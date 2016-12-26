С 1 января для предпринимателей-«упрощенцев» единый налог станет в два раза меньше. Новости

Украинским предпринимателям, которые работают по упрощенной системе налогообложения, с 1 января 2017 года введены новые ставки единого налога. Таковы главные изменения, которые внесены в Налоговый кодекс Украины.

Итак, с 1 января ставка единого налога для предпринимателей-«упрощенцев» первой группы остается на уровне 10%, но отвязывается от минимальной заработной платы и привязывается к прожиточному минимуму, установленному на 1 января.

Таким образом, предпринимателям нужно будет платить за месяц в два раза меньше – не максимум 320 грн, а всего до 154,4 грн.

Для второй группы остаются фиксированные ставки в процентах от размера минимальной заработной платы, но вырастет сама сумма – 640 грн (20% от 3200 грн – размера «минималки», устанавливаемой с 1 января).

По третьей группе методология не поменялась – процентные ставки зависят от доходов. У плательщиков НДС остается 3%, у неплательщиков – 5%.

Источник: FaceNews.ua