В Дружковке начались новогодние гулянья (Фото). Главная

24 декабря в Дружковке (Донецкая обл.) на площади Молодежная, где установлена главная городская елка, прошли народные гуляния.

Сказочные герои, веселые конкурсы, выставка-продажа работ местных рукодельниц и мастеров, ароматный кулеш, выездная торговля – такая программа была подготовлена для дружковчан и гостей города в этот день. Дети с нескрываемым удовольствием водили хороводы с любимыми персонажами и, с присущей малышам искренностью, радовались выигранным подаркам.





Соблюдение порядка обеспечивали сотрудники Дружковского отделения полиции. По сообщению правоохранителей, предновогоднее торжество прошло спокойно, ни одного правонарушения зафиксировано не было.

Источник: Знамя индустрии