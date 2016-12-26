Луганская область рассчитывает получить в 2017 году из Госфонда регионального развития 6,5 млрд грн. Главная

На заседании коллегии Луганской облгосадминистрации исполняющая обязанности директора Департамента экономического развития, торговли и туризма ОГА Людмила Ахтырская рассказала о программе экономического и социального развития Луганской области на 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Основной целью программы является обеспечение развития реального сектора экономики, и на этой основе улучшение качества жизни населения, максимально возможное уменьшение негативных социально-экономических последствий, которые возникли в области.

Для достижения поставленной цели на 2017 год определены следующие приоритеты: создание конкурентоспособной региональной экономики и рентабельного производства, продовольственная безопасность региона, повышение качества жизни населения, строительство и развитие инфраструктуры, поддержка предпринимательства и увеличение ресурсной базы бюджетов всех уровней.

Реализация задач структурных изменений будет происходить за счет средств, предусмотренных на финансирование государственных и региональных программ развития в Государственном бюджете Украины, местных бюджетах за счет собственных ресурсов субъектов хозяйствования, привлеченных средств инвесторов и других источников финансирования.

В 2017 году прогнозируется улучшение ситуации и увеличение объемов производства промышленной продукции на 6,0% и планируется реализовать продукции на сумму 32,0 млрд грн. Главная цель развития угольной промышленности области в 2017 году заключается в реальной возможности привлечения потенциала отрасли и усиления энергетической безопасности государства. Также Ахтырская отметила, что добыча угля планируется на уровне 750 тыс. тонн, что на 36% больше, чем в 2016 году.

В электроэнергетической отрасли запланировано возобновление работы основных энергоемких предприятий и увеличение объемов потребления электроэнергии в 2650 млн кВ/ч. Для соединения региона с Объединенной энергетической системой Украины принято решение о строительстве подстанции 500 кВ. Добыча природного газа прогнозируется на уровне 2016 года – 240,0 млн куб. м. Планируемый на 2017 год объем реализации природного газа – 1350,0 млрд грн, или 103,8% к 2016 году.

По прогнозным расчетам, в 2017 году производство валовой продукции сельского хозяйства составит 4,2 млрд грн, что на 1,7% больше уровня 2016 года. Увеличение объемов валовой продукции будет достигнуто за счет производства продукции растениеводства. В следующем году прогнозируется увеличить объемы производства зерновых и зернобобовых культур (1,2%,) подсолнечника (3,2%) картофеля (2,8%), овощей (1,8%).

Также прогнозируется повышение стоимостных показателей внешнеторгового баланса области: внешнеторговый оборот товаров прогнозируется на уровне 881,5 млн долл. США, что на 6,6% больше, чем в 2016 году. При этом экспорт составит 486,30 млн долл. США, импорт 385,2 млн долл. США.

В 2017 году существенный ресурс область рассчитывает получить из Государственного бюджета, по предусмотренным в нем бюджетным программам:

Государственный фонд регионального развития – 6,5 млрд грн;

субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на формирование инфраструктуры объединенных территориальных громад – 1500,0 млн грн;

субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий – 1000,0 млн грн;

при распределении между регионами область ожидает привлечь почти 500 млн грн.

В рамках проекта «Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины» Кабинетом министров Украины утверждены 26 проектов развития Луганской области с общим бюджетом 89,2 млн грн.

Выполнение задач Программы экономического и социального развития Луганской области на 2017 год позволит в ближайшее время стать Луганщине конкурентоспособным регионом с прочной основой для стабильного роста экономики.

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