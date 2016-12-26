Мародерство, в соответствии с законопроектом, не подпадает под амнистию, – Семенченко . Главная

Верховная Рада приняла закон об амнистии в 2016 году, который, в частности, предусматривает непреследование участников АТО, которые часто шли на фронт, не имея соответствующих документов.

Народный депутат и бывший комбат батальона «Донбасс» Семен Семенченко рассказал, почему законопроект приняли только с 11 попытки и разъяснил, кто именно из участников АТО может быть амнистирован.

По его словам, принятый закон про амнистию решает проблему на 5-10%. Потому что он касается только тех людей, по которым есть приговор или расследовано дело по преступлениям, не являющимся тяжкими и особо тяжкими.

«А есть еще целый пласт людей, и это 80%, которые либо являются реальными жертвами репрессий, которым обычно предъявляют тяжелые, в основном сфальсифицированные обвинения, либо те, которые обвиняются в тех вещах, за которые в военное время наоборот надо награждать. Например, человек взял брошенную машину для вывоза раненых. По законам войны – это вполне нормально, по законам мира – это угон транспортного средства», – говорит Семенченко.

Для того, чтобы эти вещи регулировать, по словам нардепа, есть другой закон депутата Лапина о недопущении преследования лиц, которые принимали участие в АТО. В этом законе говорится, что, если преступление признано судом, но на самом деле не имело места, оно не амнистируется, потому что прощать не за что. Человек просто освобождается от наказания.

За законопроект не голосовали часть Блока Петра Порошенко и Оппозиционного блока.

«Но я уверен, что все вместе мы сможем добиться принятия этого законопроекта, потому что, когда объединяется общественность и журналисты и приходят на суды, то те, кого судят, освобождаются», – отметил бывший комбат батальона «Донбасс».

Что касается контрабанды, Семенченко объясняет, что линия разграничения не является государственной границей, поэтому невозможно говорить о контрабанде по сути.

«Самый главный контрабандист – это государство, которое гоняет уголь, металл и так далее. Мародерство – это преступление, которое совершается во время войны. В гражданское время это либо грабеж, либо хищение чужого имущества. И эти преступления не подпадают под амнистию», – рассказывает нардеп.

По материалам: Громадське радіо

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