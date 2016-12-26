Участниками проекта помощи переселенцам в учреждении и развитии бизнеса станут 2500 человек, – МОМ. Главная

Международная организация по миграции запускает второй этап проекта помощи внутренне перемещенным лицам в учреждении или развитии бизнеса.

Как сообщал РПД «Донецкие Новости», Международная организация по миграции (МОМ) при финансовой поддержке Правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии начинает проект поддержки самозанятости внутренне перемещенных лиц и местных громад в Украине. Заявки на участие принимаются до 30 декабря 2016 года.

«Проект был реализован на территории 8 областей Украины. Участниками проекта стали 1220 человек, это внутренне перемещенные лица и члены местных громад. Бенефициарами проекта стали 878 человек. Это люди, которые получили грантовую помощь для получения новой профессии или более высокой квалификации. Были тренинги, после которых люди получали оборудование для своей самозанятости, чтобы они могли вести работу, предоставлять услуги с помощью новых дополнительных инструментов, приборов и зарабатывать себе деньги», – рассказывает представитель Международной организации по миграции Виктор Фурсов.

По его словам, были организованы тренинги и для уже существующих бизнесов: люди получали оборудование, для того чтобы их бизнес стал более масштабным, и они могли больше производить и зарабатывать.

В первой фазе проекта, которая была реализована, 80% участников были внутренне перемещенные лица и 20% – члены местных принимающих громад. В прошлом году проектом было охвачено 8 областей.

«Мы ожидаем, что на территории 24 областей Украины состоятся 92 тренинга, а участниками проекта станут не менее 2500 человек. По нашим подсчетам, бенефициарами проекта, которые получат или грантовоую помощь, или возможность бесплатно пройти курсы повышения квалификации, или получить оборудование для организации своей самозанятости, или для своего малого бизнеса, станут больше, чем 1330 человек», – говорит Фурсов.

По его словам, можно подаваться микропредпринимательство – для тех, у кого микропредприятие существует не менее 6 месяцев. Еще две группы – это самозанятость и курсы повышения квалификации или курсы по приобретению новых навыков и новой профессии.

Во время тренингов будут присутствовать сотрудники местных центров занятости населения, и они смогут рассказать и показать участникам тренингов, именно профессии востребованы на определенном рынка. И люди, получив эту информацию, смогут выбрать себе именно те курсы, после окончания которых они почти гарантированно смогут найти себе работу. А Международная организация по миграции оплатит курсы, которые человек выберет по своему желанию. При этом сумма не должна превышать 325 фунтов стерлингов в пересчете на гривну по курсу ООН.

Еще одно направление – это самозанятость: для тех, кто еще не имеет предприятия, но хотел бы его начать.

«Бенефициары этого направления получат оборудование, которое централизованно закупается Международной организацией по миграции. Здесь размеры средств составляют до 625 фунтов стерлингов, около 20 000 гривен», – отмечает Фурсов.

Как объясняет представитель МОМ, формируются группы, начинаются тренинги. Тренинг длится двое суток. После того дается от 7 до 10 дней для написания бизнес-плана, который затем рассматривается. И если заявка поддерживается, человек становится бенефициаром проекта.

Все люди будут иметь возможность пройти консультации, которые будут предоставляться специалистами наших исполнительных партнеров в областях.

По словам представителя МОМ, уже заработали и являются успешными такие проекты, как минипекарни, выпечка домашнего хлеба, ремонт одежды и обуви, ремонт и изготовление мебели, ремонт квартир, офисов и домов, ремонт авто и производство изделий ручной работы.

По материалам: Громадське радіо