Социологи узнали уровень счастья украинцев. Главная

Более половины жителей Украины, в целом, чувствуют себя счастливыми. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Согласно данным исследования, в декабре 2016 года счастливыми или скорее счастливыми себя чувствовали 54% жителей Украины, 25% чувствовали себя частично счастливыми, частично нет, и 19% – несчастными или скорее не счастливыми.

По сравнению с прошлыми годами, уровень счастливости населения существенно не изменился: если в течение 2001-2010 годов наблюдалась тенденция роста общего уровня счастливости населения, то после 2011 года количество тех, кто чувствует себя счастливыми, несколько уменьшилось, и после 2012 года доля счастливых стабилизировалось на уровне 57-60%, несколько снизившись в 2016 году.

Молодежь в целом более счастлива, чем люди старшего возраста. С повышением возраста уровень счастья падает. В декабре 2016 года, среди молодежи в возрасте 18-29 лет счастливыми чувствовали себя 74% опрошенных, среди людей в возрасте 30-39 лет – 59%, среди тех, кому 40-49 лет счастливыми себя назвали 51%, 50-59 лет – 48%, 60-69 лет – 44%, старше 70 лет – 38%.

«Связь с возрастом в значительной степени обусловлена состоянием здоровья – пожилые люди чаще болеют, а, как подтверждают исследования, состояние здоровья оказывает существенное влияние на субъективное ощущение благополучия», – поясняют такие результаты эксперты КМИС.

Чем выше уровень благосостояния, тем больше людей чувствуют себя счастливыми. Среди самых бедных людей, которым не хватает средств даже на еду, счастливыми себя назвали 40%, среди малообеспеченных (хватает только на еду) таких половина, среди людей со средним доходом (хватает на еду, одежду, могут некоторую сумму откладывать) – 68%, среди людей с доходом выше среднего (могут покупать дорогие вещи) – 85%.

Относительно менее счастливыми являются жители восточных областей: в декабре 2016 года в западных областях счастливыми чувствовали себя 59%, в центральных – 50%, в южных областях – 60%, тогда как на Востоке страны – 44%.

«Война со всеми ее последствиями является весомым фактором, делающим несчастными жителей восточных областей Украины», – резюмировали социологи.

В опросе, который проводился с 3 по 12 декабря 2016 года, приняли участие 2040 респондентов из 110 населенных пунктов Украины, за исключением Крыма. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на подконтрольной украинским властям территории. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: