Игорные заведения на территории Покровской оперзоны закрыли благодаря спецоперации. Новости

На территории Покровской оперативной зоны (до переименования территория Красноармейского района Донецкой обл.) в результате проведения спецмероприятий по ликвидации игорного бизнеса правоохранителями были проверены 48 заведений, задокументирована незаконная деятельность 12 игровых клубов, возбуждены уголовные производства. Об этом сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции в Донецкой области.
С 5 декабря в Украине стартовала спецоперация по ликвидации нелегального игорного бизнеса, целью которой была полная ликвидация игорного бизнеса на территории государства.
Для проведения спецоперации были созданы мобильные группы, которые выявляли и документировали деятельность игорных заведений по всей территории обслуживания Покровского отдела полиции. Было проверено 48 клубов среди которых, как учреждения открытого типа со свободным доступом – интерактивные залы, клубы, букмекерские конторы, так и те заведения, которые работали в замаскированном виде – залы игровых автоматов, казино.
По результатам санкционированных обысков было изъято 123 единицы мебели, более 100 единиц компьютерной техники и другого оборудования, которое использовалось для проведения запрещенных азартных игр. Также правоохранителями изъято почти 13 тыс. гривен, полученных от занятия незаконным бизнесом.
Сейчас решаются вопросы о наложении ареста на изъятое оборудование и назначении компьютерно-технических экспертиз.
По всем фактам возбуждены уголовные производства по ч.1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины. В данный момент устанавливается организатор нелегального бизнеса, которому грозит наказание в виде штрафа от 10 тыс. до 40 тыс. необлагаемых минимальных доходов граждан.
На сегодняшний день, как утверждают в ведомстве, на территории обслуживания Покровского отдела полиции ни одно нелегальное игорное заведение не работает.
Напомним, с 11 декабря в Донецкой области стартовала масштабная «зачистка» подпольных игорных заведений. До 1 января 2017 года планируется полностью ликвидировать данный вид незаконной деятельности.
Фото пресс-службы Покровского отдела полиции
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