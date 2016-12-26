В Донецкой области появятся посты для контроля за атмосферным воздухом. Новости

В 2017 году в Мариуполе установят два новых поста для контроля за атмосферным воздухом с оборудованием, которое соответствует директивам ЕС. Об этом в ходе общественных слушаний в Мариуполе заявил директор департамента экологии и природных ресурсов ДонОВГА Сергей Натрус.

«В этом году проведен тендер на проведение экологического мониторинга Донецкой области. В рамках этой программы закуплены стационарные посты для контроля за атмосферным воздухом. В Мариуполе их будет два. В 2017 году эти посты будут укомплектованы оборудованием, которое подходит под директивы ЕС», – рассказал он.

По словам Павла Жебривского, посты заработают в тестовом режиме с 1 февраля, а с 1 марта – в полном объеме. Также посты будут установлены в Курахово, Николаевке, Новолуганске и Авдеевке. Результаты замеров будут отображаться в онлайн режиме.

«После этого мы запустим в полном объеме (посты по контролю, – ред.) по воде и по грунту. И чтобы те предприятия, которые наносят вред экологии Донецкой области, разработали свою программу вывода на европейские нормы выбросов в атмосферу, загрязнение почвы и воды», – резюмировал Жебривский.

Напомним, в Мариуполе с сентября 2016 запустили передвижная экологическая лаборатория «Атмосфера».

Источник: Новости Донбасса