Глоток свежего воздуха, или Гранты нам в помощь. Новости

Острая нехватка денежных средств может, как остановить создание бизнеса, так и повлиять на его полноценную работу и развитие. Независимо от размеров предприятия, его годового оборота и сферы деятельности, стратегическая и операционная деятельность напрямую зависят от финансовых потоков. В связи с экономическим кризисом, а соответственно спадом покупательной способности большинство предприятий переживают не самые легкие времена. Одни предприятия закрываются, другие сокращают численность сотрудников, уменьшают расходы, прекращают инвестировать в новые сферы деятельности и приостанавливают функционирование существующих бизнесов. Предприниматели перестают вкладывать деньги в развитие своих сотрудников, которые могли бы принести на много больше прибыли для своих компаний.
Каков выход? Конечно, можно, как страусу спрятать голову в песок и ждать лучших времен. Но большинство предпринимателей подтвердит, что уйдя с рынка легко, входить в него ох, как не просто. Те, кто решатся действовать и не побоятся трудностей, при выходе из кризиса, первыми окажутся у пьедестала и заслуженно получать овации в виде прибыли и станут членами элитного клуба перспективных предприятий лидеров.
ПУТИ РАЗВИТИЯ
1. Банально, но одним из вариантов привлечения денежных средств может стать получение кредита в банке.
Недостатки: высокие процентные ставки, необходим залог и ряд дополнительных платежей, такие как страхование, кассовое обслуживание и прочее. При получении кредита в иностранной валюте возникают большие риски курсовой нестабильности. Кредит надо возвращать.
2. Существует множество грантовых проектов, бизнес-конкурсов и других программ финансирования малого и среднего бизнеса. Благодаря им можно получить на развитие своего дела или проекта от самого минимума до весьма внушительной суммы.
Преимущества: бесплатные денежные ресурсы, направленные на развитие собственного бизнеса. Не требуется возврат выделенных финансов, если соответственно с их требованиям выполнена бизнес-задача.
ГРАНТЫ – НАШЕ ВСЕ
В последнее время, в связи с конфликтом на Донбассе, у международных организаций сформировалось целевое направление поддержки украинских граждан. Они не просто предлагают финансовую помощь, они поддерживают огромное количество людей, которые попали в сложные жизненные обстоятельства в связи с происходящими геополитическими изменениями в государстве. Внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) предлагаются самые различные направления деятельности, и им отдается приоритет.
Европейское и американское сообщества проявляют к нашему государству неподдельный интерес и заинтересовано в выходе предпринимательства на кардинально новый уровень ведения бизнеса. Целый ряд европейских и американских организаций выделяют гранты под развитие и становление бизнеса.
Условие выделения гранта: Евросоюз и США формируют цели, задачи и приоритеты своей деятельности на текущий период. Если они совпадают с деятельностью предприятия, то предприниматель может попытаться получить грант.
Многие донорские организации хорошо известны в Украине. Они наилучшим образом себя зарекомендовали и дают сильный импульс в развитии самого широкого спектра программ в стране.
На кого рассчитаны гранты?
Претендовать на участие в грантовых программах могут представители множества профессий, те, кто хочет получить образование, прибыльные и неприбыльные организации и, просто, граждане с отдельными проектами. Практически, для каждого найдется сегмент для реализации собственных идей.
И все же, подо что выделяются гранты?
Под воплощение идей в жизнь, привлечение денежных средств и экспертов международного уровня на развитие предпринимательства. Гранты выделяются под конкретные проекты, задачи, отрасли или под инновационные идеи.
Многовекторность работы фондов позволяет развивать абсолютно разные направления бизнес-идей. Стоит отметить, что условия к участникам у каждого фонда индивидуальные. Целый ряд требований, выставляемых перед претендентами, требует детального анализа и скрупулезного выполнения.
Какие сферы в большей степени получают гранты?
По статистике, гранты получают:
- около 30% проекты, которые реализуются в сфере услуг,
- примерно 20% – производители,
- 12% – сегмент торговли, научно-образовательное направление занимает особое место и т.д.
Мы видим, что не обязательно работать в сфере инноваций. Донорскую помощь могут получать предприятия, специализирующиеся в разных областях.
На что необходимо обратить особое внимание:
- Определитесь, какой фонд наиболее полно соответствует вашей деятельности.
- В поданной заявке учтите все требования фонда.
- Подробно качественно изложите суть проекта.
- Аргументировано и убедительно опишите технико-экономическую часть проекта.
- Записывайте реалистичные финансовые показатели.
- Исключите все необоснованные расходы.
- Пристальное внимание обратите на отсутствие ошибок.
- Выделите приоритетные для вас направления работы и выберите то дело, которое, в первую очередь, вы хотите развивать.
- Пропишите все возможные риски, как их можно минимизировать и, как ими можно управлять.
- Пропишите состав вашей команды, с учетом:
– гендерного равенства,
– участия в реализации проекта лиц льготных категорий (ВПЛ, лиц с инвалидностью, участников АТО и пр.).
Учтите, что привлекать можно как финансы, так и высококлассных специалистов. Особо это становится актуальным, если вы планируете интегрировать свой бизнес не только в Украине, но и за ее пределами. Фонды будут этому способствовать, так как они заинтересованы в развитии не локальной компании, а в развитии региона и страны в целом.
Алгоритм получения гранта:
Все начинается с подачи заявки на участие, заполнения анкет и написания мотиваций.
- Перед тем, как готовить документацию, досконально изучите все требования, которые предъявляет фонд к грантополучателю. Ознакомиться с требованиями можно на сайте фонда. Вы должны быть уверены, что проекты, которые финансирует организация, совпадает с той деятельностью, которую вы планируете вести. Если возникнут вопросы, отправьте письменный запрос в фонд для разъяснения интересующей вас информации. Вся информация, которую требует фонд для выдачи гранта, должна быть полностью понята вами в полном объеме.
- Разработайте бизнес-план. Это стратегическое видение развития бизнеса. В этом пункте вы расписываете все свои основные моменты предпринимательской деятельности: управленческие, маркетинговые и производственные аспекты планируемой деятельности. Здесь анализируются главные проблемы, с которыми можете столкнуться соискатель и определяетесь с основными способами решения этих проблем.
- Разработайте технико-экономическое обоснование к бизнес-плану. Здесь вы должны учесть все финансовые показатели: инвестиции, расходную и доходную часть, рассчитать планируемую прибыль, сроки окупаемости, ROI (точку безубыточности) и т.д.
- Особое внимание уделите формированию портфеля документов. Здесь, как и при подаче заявки на тендер, необходимо учитывать наличие и очередность подаваемых документов. Стоит отметить, что ряд требуемых документов одинаков, для получения грантов, и его можно подготовить заранее.
- Проконтролируйте сроки подачи заявки. Ваши документы должны поступить грантодателю до граничного срока подачи заявки. В противном случае, она не будет рассматриваться фондом.
- Проверьте актуальность вашей финансовой отчетности и справок. Они должны быть «свежими», а не годичной давности.
- Убедитесь в отсутствии ошибок в финансовых документах. В случае их наличия, ваша заявка может не рассматриваться, а наличие грамматических и орфографических ошибок, снизит вашу репутацию в глазах грантодателя.
- Подача заявки. Ее осуществить можно двумя путями. Первый – отправить по почте заказным письмом с уведомлением. В этом случае, вы будете уверены, что ваша корреспонденция дошла до адресата в сроки, оговоренные в требованиях фонда. Второй – отправка заявки в электронном виде, если это разрешено условиями фонда. В этом случае, обычно, необходимо открыть свой аккаунт, и получить подтверждение о его регистрации.
Требования, предъявляемые к прибыльным организациям (в зависимости от фонда могут отличаться):
- Больше двух лет на рынке;
- Штат – от 10 до 250 сотрудников;
- Больше 50% в уставном капитале компании принадлежит гражданам Украины;
- Хорошая деловая репутация;
- Имеет необходимость в привлечении консультанта;
- Может быть оговорен максимальный годовой товарооборот;
- Затраты на выполнение проекта не должны превышать полученный эффект;
- Предприятие не имеет достаточно денежных средств, чтобы самостоятельно оплатить работу иностранных консультантов…
Грантовые средства могут быть использованы на:
- приобретение нового оборудования для производства товаров /оказания услуг;
- аренду нежилых помещений для ведения бизнеса на период использования средств гранта;
- выплату заработной платы персоналу в грантовый период;
- обеспечение ресурсами для производства товаров и предоставления услуг;
- покупку франшизы по договору коммерческой концессии (франчайзинга) с соответствующим оборудованием
- и т.д.
Помните, что вы можете получить грант, но донорские фонды – это не благотворительные организации, которые безвозмездно дарят деньги. Фонд требует точного и целевого использования средств. В конечном итоге, вы должны будете подтвердить все свои расходы, отчитаться за деньги, которые вам были выделены. В противном случае, фонд может потребовать вернуть денежные средства.
Успех в получении гранта, на развитие своего бизнеса и воплощение его в жизнь, во многом зависит от нас самих. Насколько ответственно мы относимся к выполнению всех административных требований донорских организаций.
Как мы видим, получить грант – реально, главное желание и стремление!
Евгений Павличер, СЕО, бизнес-тренер Tрениговой школы переговоров и продаж Step to Sales, экономический эксперт
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