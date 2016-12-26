Глоток свежего воздуха, или Гранты нам в помощь. Новости

Острая нехватка денежных средств может, как остановить создание бизнеса, так и повлиять на его полноценную работу и развитие. Независимо от размеров предприятия, его годового оборота и сферы деятельности, стратегическая и операционная деятельность напрямую зависят от финансовых потоков. В связи с экономическим кризисом, а соответственно спадом покупательной способности большинство предприятий переживают не самые легкие времена. Одни предприятия закрываются, другие сокращают численность сотрудников, уменьшают расходы, прекращают инвестировать в новые сферы деятельности и приостанавливают функционирование существующих бизнесов. Предприниматели перестают вкладывать деньги в развитие своих сотрудников, которые могли бы принести на много больше прибыли для своих компаний.

Каков выход? Конечно, можно, как страусу спрятать голову в песок и ждать лучших времен. Но большинство предпринимателей подтвердит, что уйдя с рынка легко, входить в него ох, как не просто. Те, кто решатся действовать и не побоятся трудностей, при выходе из кризиса, первыми окажутся у пьедестала и заслуженно получать овации в виде прибыли и станут членами элитного клуба перспективных предприятий лидеров.

ПУТИ РАЗВИТИЯ

1. Банально, но одним из вариантов привлечения денежных средств может стать получение кредита в банке.

Недостатки: высокие процентные ставки, необходим залог и ряд дополнительных платежей, такие как страхование, кассовое обслуживание и прочее. При получении кредита в иностранной валюте возникают большие риски курсовой нестабильности. Кредит надо возвращать.

2. Существует множество грантовых проектов, бизнес-конкурсов и других программ финансирования малого и среднего бизнеса. Благодаря им можно получить на развитие своего дела или проекта от самого минимума до весьма внушительной суммы.

Преимущества: бесплатные денежные ресурсы, направленные на развитие собственного бизнеса. Не требуется возврат выделенных финансов, если соответственно с их требованиям выполнена бизнес-задача.

ГРАНТЫ – НАШЕ ВСЕ

В последнее время, в связи с конфликтом на Донбассе, у международных организаций сформировалось целевое направление поддержки украинских граждан. Они не просто предлагают финансовую помощь, они поддерживают огромное количество людей, которые попали в сложные жизненные обстоятельства в связи с происходящими геополитическими изменениями в государстве. Внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) предлагаются самые различные направления деятельности, и им отдается приоритет.

Европейское и американское сообщества проявляют к нашему государству неподдельный интерес и заинтересовано в выходе предпринимательства на кардинально новый уровень ведения бизнеса. Целый ряд европейских и американских организаций выделяют гранты под развитие и становление бизнеса.

Условие выделения гранта: Евросоюз и США формируют цели, задачи и приоритеты своей деятельности на текущий период. Если они совпадают с деятельностью предприятия, то предприниматель может попытаться получить грант.

Многие донорские организации хорошо известны в Украине. Они наилучшим образом себя зарекомендовали и дают сильный импульс в развитии самого широкого спектра программ в стране.

На кого рассчитаны гранты?

Претендовать на участие в грантовых программах могут представители множества профессий, те, кто хочет получить образование, прибыльные и неприбыльные организации и, просто, граждане с отдельными проектами. Практически, для каждого найдется сегмент для реализации собственных идей.

И все же, подо что выделяются гранты?

Под воплощение идей в жизнь, привлечение денежных средств и экспертов международного уровня на развитие предпринимательства. Гранты выделяются под конкретные проекты, задачи, отрасли или под инновационные идеи.

Многовекторность работы фондов позволяет развивать абсолютно разные направления бизнес-идей. Стоит отметить, что условия к участникам у каждого фонда индивидуальные. Целый ряд требований, выставляемых перед претендентами, требует детального анализа и скрупулезного выполнения.

Какие сферы в большей степени получают гранты?

По статистике, гранты получают:

около 30% проекты, которые реализуются в сфере услуг,

примерно 20% – производители,

12% – сегмент торговли, научно-образовательное направление занимает особое место и т.д.

Мы видим, что не обязательно работать в сфере инноваций. Донорскую помощь могут получать предприятия, специализирующиеся в разных областях.

На что необходимо обратить особое внимание:

Определитесь, какой фонд наиболее полно соответствует вашей деятельности. В поданной заявке учтите все требования фонда. Подробно качественно изложите суть проекта. Аргументировано и убедительно опишите технико-экономическую часть проекта. Записывайте реалистичные финансовые показатели. Исключите все необоснованные расходы. Пристальное внимание обратите на отсутствие ошибок. Выделите приоритетные для вас направления работы и выберите то дело, которое, в первую очередь, вы хотите развивать. Пропишите все возможные риски, как их можно минимизировать и, как ими можно управлять. Пропишите состав вашей команды, с учетом:

– гендерного равенства,

– участия в реализации проекта лиц льготных категорий (ВПЛ, лиц с инвалидностью, участников АТО и пр.).

Учтите, что привлекать можно как финансы, так и высококлассных специалистов. Особо это становится актуальным, если вы планируете интегрировать свой бизнес не только в Украине, но и за ее пределами. Фонды будут этому способствовать, так как они заинтересованы в развитии не локальной компании, а в развитии региона и страны в целом.

Алгоритм получения гранта:

Все начинается с подачи заявки на участие, заполнения анкет и написания мотиваций.

Перед тем, как готовить документацию, досконально изучите все требования, которые предъявляет фонд к грантополучателю. Ознакомиться с требованиями можно на сайте фонда. Вы должны быть уверены, что проекты, которые финансирует организация, совпадает с той деятельностью, которую вы планируете вести. Если возникнут вопросы, отправьте письменный запрос в фонд для разъяснения интересующей вас информации. Вся информация, которую требует фонд для выдачи гранта, должна быть полностью понята вами в полном объеме. Разработайте бизнес-план. Это стратегическое видение развития бизнеса. В этом пункте вы расписываете все свои основные моменты предпринимательской деятельности: управленческие, маркетинговые и производственные аспекты планируемой деятельности. Здесь анализируются главные проблемы, с которыми можете столкнуться соискатель и определяетесь с основными способами решения этих проблем. Разработайте технико-экономическое обоснование к бизнес-плану. Здесь вы должны учесть все финансовые показатели: инвестиции, расходную и доходную часть, рассчитать планируемую прибыль, сроки окупаемости, ROI (точку безубыточности) и т.д. Особое внимание уделите формированию портфеля документов. Здесь, как и при подаче заявки на тендер, необходимо учитывать наличие и очередность подаваемых документов. Стоит отметить, что ряд требуемых документов одинаков, для получения грантов, и его можно подготовить заранее. Проконтролируйте сроки подачи заявки. Ваши документы должны поступить грантодателю до граничного срока подачи заявки. В противном случае, она не будет рассматриваться фондом. Проверьте актуальность вашей финансовой отчетности и справок. Они должны быть «свежими», а не годичной давности. Убедитесь в отсутствии ошибок в финансовых документах. В случае их наличия, ваша заявка может не рассматриваться, а наличие грамматических и орфографических ошибок, снизит вашу репутацию в глазах грантодателя. Подача заявки. Ее осуществить можно двумя путями. Первый – отправить по почте заказным письмом с уведомлением. В этом случае, вы будете уверены, что ваша корреспонденция дошла до адресата в сроки, оговоренные в требованиях фонда. Второй – отправка заявки в электронном виде, если это разрешено условиями фонда. В этом случае, обычно, необходимо открыть свой аккаунт, и получить подтверждение о его регистрации.

Требования, предъявляемые к прибыльным организациям (в зависимости от фонда могут отличаться):

Больше двух лет на рынке; Штат – от 10 до 250 сотрудников; Больше 50% в уставном капитале компании принадлежит гражданам Украины; Хорошая деловая репутация; Имеет необходимость в привлечении консультанта; Может быть оговорен максимальный годовой товарооборот; Затраты на выполнение проекта не должны превышать полученный эффект; Предприятие не имеет достаточно денежных средств, чтобы самостоятельно оплатить работу иностранных консультантов…

Грантовые средства могут быть использованы на:

приобретение нового оборудования для производства товаров /оказания услуг;

аренду нежилых помещений для ведения бизнеса на период использования средств гранта;

выплату заработной платы персоналу в грантовый период;

обеспечение ресурсами для производства товаров и предоставления услуг;

покупку франшизы по договору коммерческой концессии (франчайзинга) с соответствующим оборудованием

и т.д.

Помните, что вы можете получить грант, но донорские фонды – это не благотворительные организации, которые безвозмездно дарят деньги. Фонд требует точного и целевого использования средств. В конечном итоге, вы должны будете подтвердить все свои расходы, отчитаться за деньги, которые вам были выделены. В противном случае, фонд может потребовать вернуть денежные средства.

Успех в получении гранта, на развитие своего бизнеса и воплощение его в жизнь, во многом зависит от нас самих. Насколько ответственно мы относимся к выполнению всех административных требований донорских организаций.

Как мы видим, получить грант – реально, главное желание и стремление!

Евгений Павличер, СЕО, бизнес-тренер Tрениговой школы переговоров и продаж Step to Sales, экономический эксперт