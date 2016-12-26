Итоги выборов в трех объединенных громадах Донетчины. Главная

18 декабря 2016 года состоялись первые выборы депутатов местных советов и соответствующих голов в образованных объединенных территориальных громадах: Николаевской городской (Славянский район), Соледарской городской (Бахмутский район) и Ильиновской сельской (Константиновский район). Об итогах выборов сообщает пресс-служба Донецкого областного совета.
В Николаевской городской объединенной территориальной громаде избрано 26 депутатов:
- ПП «Блок Петра Порошенко "Солидарность"» – 11,
- ПП «Наш край» – 8,
- ПП «Оппозиционный блок» – 5,
- ПП «Аграрная партия Украины» – 2 депутата.
Головой городской ОТГ избрана Цикунова Елена Николаевна, секретарь Николаевского городского совета, самовыдвиженец, ее поддержали 78,2% от числа проголосовавших избирателей.
В Соледарской городской объединенной территориальной громаде избрано 26 депутатов:
- ПП «Оппозиционный блок» – 9,
- ПП «Блок Петра Порошенко "Солидарность"» – 5,
- ПП «Возрождение» – 4,
- ПП «Разумна сила» – 3,
- ПП «Наш край» – 3,
- ПП ВО «Батькивщина» – 2 депутата.
Головой городской ОТГ избран Степаненко Александр Николаевич, временно не работающий, выдвигался от блока Петра Порошенко, его поддержали 48,6% от числа проголосовавших избирателей.
В Ильиновской сельской объединенной территориальной громаде избрано 26 депутатов:
- ПП «Блок Петра Порошенко "Солидарность"» – 11,
- самовыдвиженцы – 5,
- ПП «Наш край» – 4,
- ПП «Оппозиционный блок» – 4,
- ПП ВО «Батькивщина» – 2 депутата.
Головой сельской ОТГ избран Марынич Владимир Александрович, председатель Константиновской районной государственной администрации, самовыдвиженец, которого поддержали 61,7% от числа проголосовавших избирателей.
Фото: Деловой Славянск
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