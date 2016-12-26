Итоги выборов в трех объединенных громадах Донетчины. Главная

18 декабря 2016 года состоялись первые выборы депутатов местных советов и соответствующих голов в образованных объединенных территориальных громадах: Николаевской городской (Славянский район), Соледарской городской (Бахмутский район) и Ильиновской сельской (Константиновский район). Об итогах выборов сообщает пресс-служба Донецкого областного совета.

В Николаевской городской объединенной территориальной громаде избрано 26 депутатов:

ПП «Блок Петра Порошенко "Солидарность"» – 11,

ПП «Наш край» – 8,

ПП «Оппозиционный блок» – 5,

ПП «Аграрная партия Украины» – 2 депутата.

Головой городской ОТГ избрана Цикунова Елена Николаевна, секретарь Николаевского городского совета, самовыдвиженец, ее поддержали 78,2% от числа проголосовавших избирателей.

В Соледарской городской объединенной территориальной громаде избрано 26 депутатов:

ПП «Оппозиционный блок» – 9,

ПП «Блок Петра Порошенко "Солидарность"» – 5,

ПП «Возрождение» – 4,

ПП «Разумна сила» – 3,

ПП «Наш край» – 3,

ПП ВО «Батькивщина» – 2 депутата.

Головой городской ОТГ избран Степаненко Александр Николаевич, временно не работающий, выдвигался от блока Петра Порошенко, его поддержали 48,6% от числа проголосовавших избирателей.

В Ильиновской сельской объединенной территориальной громаде избрано 26 депутатов:

ПП «Блок Петра Порошенко "Солидарность"» – 11,

самовыдвиженцы – 5,

ПП «Наш край» – 4,

ПП «Оппозиционный блок» – 4,

ПП ВО «Батькивщина» – 2 депутата.

Головой сельской ОТГ избран Марынич Владимир Александрович, председатель Константиновской районной государственной администрации, самовыдвиженец, которого поддержали 61,7% от числа проголосовавших избирателей.

Фото: Деловой Славянск

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