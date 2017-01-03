Двое переселенцев из Донецка погибли в новогодние праздники на даче под Лиманом. Главная

2 января около семи вечера в дежурную часть Лиманского отделения полиции поступило сообщение от сотрудников станции «скорой помощи» о том, что в доме в селе Дубрава Лиманского района (Донецкая обл.) обнаружены трупы мужчины и женщины без признаков жизни. В доме ощутим запах газа. Об этом сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Правоохранителями установлено, что погибшими являются жители Донецка 1964 г. р. и 1974 г. р., которые в последнее время жили в Киеве. Трагедия произошла на даче, куда супруги приехали на праздники. Предварительная причина – отравление бытовым газом из-за неисправности котла отопления. Признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. Дом был закрыт изнутри.

Информация о данном событии внесена в единый реестр досудебных расследований. Проводится проверка.