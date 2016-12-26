Восстановлено электроснабжение Донецкой фильтровальной станции. Главная

В Донецкой области восстановлена работа ряда важных объектов инфраструктуры. Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Отмечается, что «только за прошлую неделю незаконные вооруженные формирования 11 раз наносили огневые удары по местам, где нет позиций Вооруженных Сил Украины».

В результате обстрелов без электроснабжения осталась Донецкая фильтровальная станция, которая осуществляет водоснабжение городов Авдеевка и Ясиноватая. Также были повреждены высоковольтные линии электропередач к подстанциям, которые обеспечивают водоснабжение городов Торецк, Горловка, Донецк и Мариуполь. Без питьевой воды могли остаться более полумиллиона мирных жителей.

«По состоянию на 15 часов 25 декабря все основные ремонтные работы выполнены в полном объеме», – подчеркивается в сообщении.