Сводка из зоны АТО за 25 декабря: версии сторон конфликта. Главная

За минувшие сутки противник 33 раза открывал огонь по украинским позициям. Об этом утром 26 декабря сообщил представитель пресс-центра штаба АТО полковник Леонид Матюхин.

На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник вел огонь по Станице Луганской и Новозвановке.

На мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии противник обстрелял Лебединское, из 82-миллиметровых минометов – Широкино, Талаковку и Водяное, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Староигнатьевку, Широкино и Павлополь. По Новотроицкому огонь вел снайпер.

На донецком направлении из 120 и 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов противник обстрелял Луганское, Артемово, Новгородское и Верхнеторецкое. Зайцево было обстреляно из стрелкового оружия.

В «ДНР» заявляют, что «сегодня ночью, примерно с 2:30 ВСУ обстреляли из минометов село Коминтерново, обстрел продолжался на протяжении трех часов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет».

В «ЛНР» заявляют, что «киевские силовики за минувшие сутки 12 раз обстреляли позиции "ЛНР". Семь раз обстрелян район села Калиновка, огонь велся из вооружения БМП, минометов калибрами 82 мм и 120 мм, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия. Из стрелкового оружия дважды обстрелян район села Сокольники. Окраины Луганска дважды подверглись обстрелам с направления Станицы Луганской с использованием стрелкового оружия и подствольных гранатометов. Зафиксирован обстрел из вооружения БМП в районе села Желобок».