Ситуация в пунктах пропуска 26 декабря (Обновлено). Главная

25 декабря линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в зоне АТО на Донбассе пересекли 23 тыс. человек и 3,9 тыс. транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Так, КПВВ «Майорское» пересекли 5280 человек и 730 транспортных средств, «Марьинку» – 6300 человек и 1300 транспортных средств, «Новотроицкое» – 4450 человек и 980 транспортных средств, «Гнутово» – 3115 человек и 820 транспортных средств, «Станицу Луганскую» – 3820 человек.

Утром 26 декабря, по данным Госпогранслужбы, в пунктах пропуска на въезд и выезд находилось такое количество транспорта:

«Майорское» – 80/150;

«Марьинка» – 150/250;

«Новотроицкое» – 0/100;

«Гнутово» – 160/40.

По свидетельствам очевидцев, приблизительно 100 автомобилей собрались в пробке в сторону Горловки перед КПВВ «Майорск» утром 26 декабря. Сообщается, что в очередях на блокпостах в сторону Бахмута насчитывалось приблизительно 180 автомобилей.

Ольга, жительница Донецка: «В сторону Горловки. Муж подъехал в 7:00 (время киевское), было 100 машин, вместе с теми, кому дали талоны».

Сергей, житель Горловки: «9:00. Очередь на авто в сторону Горловки резво идет».

Ольга, жительница Донецка: «В сторону Артемовска. На нулевом ДНР – 50 машин, на нулевом украинском – 86 машин, паспортный Украины – 50 машин. На 10:00 (время киевское)».

В 10:00 26 декабря автомобильная очередь в сторону Донецка перед КПВВ «Марьинка» отсутствовала. Об этом также сообщают очевидцы. По их данным, пробка в направлении Курахово заканчивается между целой и поваленной электроопорами.

Оксана, жительница Донецка: «Подъехали в 3:30 (время киевское), стали ровно на броневике».

Лилия, жительница Донецка: «6:35. После броневика 35 машин».

Елена, жительница Донецка: «8:20. Из Донецка очередь большая, на нулевом стоим, не двигаемся!».

Юлия, жительница Донецка: «10:00. На Донецк машин нет! Сразу на проверку!».

Наталья, жительница Донецка: «10:30. На Украину очередь начинается между целой и поваленной опорами».

Приблизительно 100 автомобилей, по данным очевидцев, собрались в очереди в сторону Донецка перед КПВВ «Новотроицкое» утром 26 декабря. Сообщается, что в 10:00 проезда в направлении Волновахи перед нулевым украинским блокпостом в районе Березового ожидали приблизительно 30 автомобилей. Перед блокпостом «ДНР» в Еленовке очереди в сторону подконтрольной украинским властям территории нет.

Евгений, житель Донецка: «7:00. На Донецк машин 50. 9:05. На "Перлыне" на Мариуполь где-то 100 автомобилей очередь, движется, на Еленовке – никого».

Ольга, жительница Донецка: «7:20. На Донецк на Новотроицком 100 машин. 10:10. Из Донецка: нет машин на Еленовке, на нулевом – 30 машин».

При подготовке материала использованы данные сайта reporter.dn.ua. Фото: 112.ua