За 10 месяцев из ЕС в Украину импортировано автомобилей почти на полтора миллиарда долларов. Главная

За 10 месяцев 2016 года в Украину было импортировано 93 926 автотранспортных средств на сумму 1 млрд 496 млн долл. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации «Укравтопром».

Наибольшую долю в этом импорте составили легковые автомобили: их было завезено 66 606 штук. Закупка легковых авто обошлась импортерам в 1 млрд 139 млн долл. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года импорт легковых машин вырос на треть, а его таможенная стоимость увеличилась на 73 процента. В результате средняя стоимость импортируемого в страну автомобиля поднялась на $4 тыс., до 17 тысяч долларов.

Больше половины легковых автомобилей (55%), за период с января по октябрь, было ввезено в Украину из Евросоюза. На 36,9 тыс. машин, купленных в странах ЕС, было потрачено валюты, эквивалентной сумме в 593,5 млн долл. США. Таким образом, средняя таможенная стоимость легкового автомобиля из Европы составила около 16 тыс. долл.

По странам тройка лидеров поставщиков легковых авто в Украину выглядит следующим образом. На первом месте Германия, из которой за десять месяцев было импортировано 11 590 машин средней стоимостью в 18 тыс. долл. за одно авто. Из Японии на украинский рынок поступило 9 647 авто. Средняя таможенная стоимость автомобиля из Страны восходящего солнца – 24 тыс. долл. Замыкает лидерскую тройку США, откуда с января по октябрь текущего года прибыло и было растаможено чуть более 5 тыс. машин. Средняя таможенная стоимость легкового автомобиля из США составила 30 тыс. долл.

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