В частном секторе Славянска появилась новая детская площадка. Новости

25 декабря в частном секторе Славянска (Донецкая обл.) завершили установку детской площадки. Об этом сообщает Сайт города Славянска.
В воскресенье подрядчик закончил установку качелей, горки и лавочек. По весне на площадку завезут песок, и родители с детьми смогут проводить здесь свой досуг.
Местные жители и молодые мамочки очень довольны, что теперь их детям не придется далеко ходить, чтобы поиграть, ведь ближайшая площадка находится в другой части микрорайона Славкурорт.
Площадки, установленные в частном секторе, будут содержаться на балансе КП «Наружное освещение».
На установку четырех детских площадок в частном секторе в 2016 году планировали потратить порядка 200 тысяч гривен.
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