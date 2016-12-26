Папа Римский Франциск призвал к миру в Украине. Главная

Традиционное рождественское послание Urbi et Orbi (Городу и миру), с которым Папа Римский Франциск обратился к верующим было, в первую очередь, посвящено войне в Сирии. Об этом пишет «Корреспондент».

«Настало время, чтобы оружие навсегда замолкло, а мировое сообщество активно занялось выработкой решения путем переговоров. В ставшей мученицей Сирии было пролито слишком много крови», – сказал понтифик.

Он также призвал положить конец конфликтам в других частях света, в частности, в Украине.

«Мир мужчинам и женщинам, которые сейчас страдают от последствий конфликта на востоке Украины. Там срочно нужно добиться общего стремления помогать населению и выполнять взятые на себя обязательства», – подчеркнул Папа Римский.

Он пожелал «мира всем, кто потерял близких людей из-за терактов» по всей планете.

Фото: AFP