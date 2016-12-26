Датский совет по делам беженцев и USAID помогут создать рабочие места для переселенцев. Главная

Программа предусматривает предоставление бизнес-грантов в размере до 3 тыс. долл. для субъектов малого и среднего бизнеса Донецкой, Луганской и Запорожской областей. Назначение бизнес-гранта: инвестиционное вложение в расширение существующего бизнеса для создания новых рабочих мест для переселенцев. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Условия получения гранта:

1) действующий рентабельный бизнес, который планирует расширение;

2) готовность заявителя инвестировать в планируемое расширение бизнеса не менее 50% от суммы получаемого гранта;

3) создание от 2 новых рабочих мест для внутренне перемещенных лиц:

Заключение трудового контракта с внутренним переселенцем на срок не менее 12 месяцев;

Суммарная годовая заработная плата всех трудоустроенных на новые рабочие места ВПЛ должна превышать сумму полученного гранта.

Получение гранта предполагает заключения грантового соглашения между Представительством Датского совета по делам беженцев в Украине и грантополучателем. При получении гранта грантополучатель будет обязан уплатить все налоги согласно действующего законодательства Украины.

Телефоны для справок: +38 (093) 076 03 07 Анна, +38 (063) 022 35 59 Анастасия.

Дедлайн: 31 декабря 2016 года.