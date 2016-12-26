В 2017 году Славянску подарят новые спортивные объекты и улучшат уже существущие. Новости

В следующем году, обещают власти Славянска, будет увеличено финансирование спортивной и физкультурно-оздоровительной работы. Об этом сообщает «Деловой Славянск».

Так, в новом году Славянск должен обзавестись воркаут-площадками (с тренажерным оборудованием для занятий спортом на открытом воздухе).

«От областной администрации получено письмо с намерением, что в 2017 году за счет областного бюджета будет приобретено для Славянска пять воркаут-площадок стоимостью по 100 тысяч гривен», - сообщил городской голова Славянска Вадим Лях.

А вот устанавливать эти площадки будут уже за средства городского бюджета.

Также в следующем году планируется модернизация плавательного бассейна Славянска - строительство лифта-подъемника для людей с инвалидностью и установка современной системы очистки и дезинфекции воды без применения хлора и химии.

С привлечением инвестиционных средств местные власти хотят реконструировать стадион «Химик».

В городской КДЮСШ по улице Вокзальной старый деревянный пол будет заменен на специализированное спортивное покрытие.