Бюджет системы МВД на 2017 год – это бюджет развития и прогресса, – Аваков. Главная

Бюджет системы МВД на 2017 год – это бюджет развития и прогресса. Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает МВД Украины на странице в Facebook.

По словам Авакова, для Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям бюджет 2017 года является прогрессивным. Денежным обеспечением ГСЧС на 2017 год предусмотрены расходы в сумме 3878,8 млн грн., что на 1431,5 млн грн. больше, чем в прошлом году.

«Эти средства позволят повысить минимальный уровень заработной платы с 3100 до 5000 гривен», – отметил министр.

В свою очередь, Государственная миграционная служба, Национальная гвардия и Госпогранслужбы получили бюджет для развития и роста.

«Миграционная служба будет выполнять ключевую задачу на следующий год – это обеспечение выдачи индивидуальных ID-карт, которые придут на замену старых паспортов. По этим картам, об этом мы скажем чуть позже, будет безвизовый въезд в некоторые страны», – сообщил Аваков.

По поводу Государственной пограничной службы, по мнению министра внутренних дел, уровень финансирования на 2017 год позволит повысить мотивацию работников и улучшит профессиональное развитие.

«Пункты пропуска мы оснастили современными системами, которые интегрированы с системами Интерпола, Европола и нашими базами», – отметил Аваков.

По словам министра, чтобы обеспечить динамику заработной платы, которую будут получать переподготовленные офицеры полиции, дополнительного финансирования в размере 3 млрд грн требует Национальная полиция Украина.

«Мы на эту тему говорили с премьер-министром и депутатскими фракциями. Поэтому я думаю, что от того, какое развитие получит бюджетный год, мы сможем корректировать финансирование работы этих органов», – добавил глава МВД.

Арсен Аваков отметил, что бюджет также позволит в июле 2017 года завершить по всей стране замену старых МРЭО на новые сервисные центры.

«По всей системе МВД, а это около 360 тыс. человек, мы имеем удовлетворительный бюджет на 2017 год», – подчеркнул Аваков.

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