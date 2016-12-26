На Николаевщине работают ветряки Краматорского производства. Новости

На Николаевщине ввели в эксплуатацию шестую очередь Очаковской ВЭС – «Ветряной парк Причерноморский». Это первый ветряной парк в Украине, который получил 10-процентный бонус к «зеленому тарифу» за использование оборудования украинского производства, сообщают «НикВести».

В процессе производства ветротурбин задействованы шесть крупнейших в Украине машиностроительных заводов, таких как Краматорский завод тяжелого станкостроения, ОАО «Новокраматорский машиностроительный завод», ОАО «Энергомашспецсталь», сообщает издание со ссылкой на пресс-службу Николаевской ОГА.

Председатель облгосадминистрации Алексей Савченко отметил, что это яркий показатель того, что Украина развивается.

«Краматорские заводы, расположенные в прифронтовой зоне, – работают, производят высококачественную продукцию, не хуже западных аналогов. Сегодня я хочу поблагодарить работников краматорских заводов за то, что именно они, в тяжелые времена, своим трудом помогают строить Украину. Потому что за альтернативной энергетикой – наше будущее», – сказал Савченко.

Решение об установлении 10% надбавки к «зеленому тарифу» 7 ноября этого года приняла Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

«Показательно, что данное решение является не только первым, но пока единственным с максимальным уровнем надбавки при использовании украинского оборудования. И оно создает реальные стимулы для развития национальной ветроэнергетической промышленности и создания новых рабочих мест», – подчеркнул директор компании «Ветряные парки Украины» Владислав Еременко.

Ветропарк «Причерноморский» состоит из двух ветротурбин единичной мощностью 2,5 МВт и одной – 3 МВт. Расположен в селе Дмитровка Очаковского района Николаевской области.