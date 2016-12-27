На Донетчине фиктивное предприятие экспортировало зерно в Швейцарию и Великобританию. Новости

В Донецкой области разоблачена деятельность фиктивного предприятия, которое экспортировало зерновые культуры неизвестного происхождения. В 2016 году указанное предприятие получило более 24 млн грн неконтролируемой государством прибыли. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС) Украины.

Сотрудниками налоговой милиции Главного управления ГФС в Донецкой области совместно с работниками СБУ в рамках проведения операции «Рубеж-2016» и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 205 УК Украины разоблачили фиктивное предприятие, которое использовалось для незаконного экспорта сельскохозяйственной продукции.

Как выяснилось, данное предприятие оказывало услуги другим субъектам хозяйствования по незаконному заключению международных контрактов для незаконного вывоза зерновых культур, производимых в Украине.

Установлено, что в 2016 году с использованием реквизитов указанной компании, которая не является производителем сельскохозяйственной продукции и не имеет основных фондов и производственных мощностей, осуществлялось приобретение зерновых культур неизвестного происхождения и их хранение на территории одного из предприятий города Мариуполя (Донецкой обл.).

В ходе так называемой «хозяйственной деятельности» путем обмана и злоупотребления доверием были незаконно заключены международные контракты между указанным предприятием и двумя нерезидентами, зарегистрированными в Швейцарии и Великобритании, по экспорту указанной зерновой продукции.

При этом злоумышленники документально оформляли операции, но не отчитывались о получении валютной выручки.

Всего от имени фиктивной компании за пределы Украины было вывезено зерновых культур различных сортов на 67,5 млн грн и получено более 24 млн грн неконтролируемой государством прибыли.

Продолжаются следственные действия.

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