ТОП-10 главных новогодних елок Украины (Фото). Главная

До конца года осталось меньше недели. Большинство городов Украины невероятно преобразились к празднику и готовы встретить новый 2017 год. В областных центрах страны уже установили и украсили главный атрибут праздника – новогоднюю елку. По данным Укргидрометцентра, самое высокое древо этой зимы находится в Харькове, его высота 36,7 метров. Самая низкая елка высотой 15 метров – в Полтаве. А вот главная новогодняя красавица столицы заняла четвертое место. Ее высота 26 метров. В преддверии новогоднего торжества сайт «Сегодня.ua» собрал самые яркие елки из разных областных центров Украины.

Харьков. Фото: city.kharkov.ua

Киев Фото: А. Бойко, «Сегодня»

Днепр. Фото: informator.dp.ua

Одесса. Фото: 048.ua

Черновцы. Фото: press-centr.com

Львов. Фото: Facebook /_anastasiamilli

Винница. Фото: www.vmr.gov.ua

Ивано-Франковск. Фото: gk-press.if.ua

Чернигов. Фото: uezd.com.ua

Полтава: kolo.news