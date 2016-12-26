ТОП-10 главных новогодних елок Украины (Фото). Главная

ТОП-10 главных новогодних елок Украины (Фото)

26.12.16 12:37 segodnya.ua Новости 10

ТОП-10 главных новогодних елок Украины (Фото)

До конца года осталось меньше недели. Большинство городов Украины невероятно преобразились к празднику и готовы встретить новый 2017 год. В областных центрах страны уже установили и украсили главный атрибут праздника – новогоднюю елку. По данным Укргидрометцентра, самое высокое древо этой зимы находится в Харькове, его высота 36,7 метров. Самая низкая елка высотой 15 метров – в Полтаве. А вот главная новогодняя красавица столицы заняла четвертое место. Ее высота 26 метров. В преддверии новогоднего торжества сайт «Сегодня.ua» собрал самые яркие елки из разных областных центров Украины. 

Харьков. Фото: city.kharkov.ua

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Киев Фото: А. Бойко, «Сегодня»

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Днепр. Фото: informator.dp.ua

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Одесса. Фото: 048.ua 

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Черновцы. Фото: press-centr.com 

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Львов. Фото: Facebook /_anastasiamilli

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Винница. Фото: www.vmr.gov.ua

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Ивано-Франковск. Фото: gk-press.if.ua

Чернигов. Фото: uezd.com.ua

Полтава: kolo.news

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