ТОП-10 главных новогодних елок Украины (Фото). Главная

До конца года осталось меньше недели. Большинство городов Украины невероятно преобразились к празднику и готовы встретить новый 2017 год. В областных центрах страны уже установили и украсили главный атрибут праздника – новогоднюю елку. По данным Укргидрометцентра, самое высокое древо этой зимы находится в Харькове, его высота 36,7 метров. Самая низкая елка высотой 15 метров – в Полтаве. А вот главная новогодняя красавица столицы заняла четвертое место. Ее высота 26 метров. В преддверии новогоднего торжества сайт «Сегодня.ua» собрал самые яркие елки из разных областных центров Украины.
Харьков. Фото: city.kharkov.ua
Киев Фото: А. Бойко, «Сегодня»
Днепр. Фото: informator.dp.ua
Одесса. Фото: 048.ua
Черновцы. Фото: press-centr.com
Львов. Фото: Facebook /_anastasiamilli
Винница. Фото: www.vmr.gov.ua
Ивано-Франковск. Фото: gk-press.if.ua
Чернигов. Фото: uezd.com.ua
Полтава: kolo.news
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