Изменились правила регистрации рождения и смерти для ВПЛ. Что нужно знать. Главная

Изменения в вопросах государственной регистрации актов гражданского состояния утверждены приказом Министерства юстиции Украины от 2 декабря 2016 года № 3447/5. Документ вступил в силу 16 декабря 2016 года. Об этом сообщает Всеукраинский благотворительный фонд «Горение» и рассказывает о том, что изменилось в работе РАГС для переселенцев.

Первое и главное: отныне граждане, которые проживают на временно неподконтрольной украинским властям территории или переселились с нее, могут получить все виды услуг государственной регистрации в отделении РАГС по месту обращения. Не по месту жительства или расположения суда, в который обратился заявитель, а в любом РАГС страны.

Изменения в сфере госрегистрации рождения

При отсутствии оснований для государственной регистрации рождения – необходимых документов, выданных должным образом на подконтрольной украинским властям территории страны – она проводится только на основании решения суда об установлении факта рождения.

Для рассмотрения соответствующего дела в суде, РАГС по просьбе заявителя составляет письменный отказ в проведении государственной регистрации рождения, в котором излагает причины невозможности проведения такой регистрации.

Отказ вместе с заявлением и другими документами следует подавать в суд. В заявлении – указать данные о дате и месте рождения ребенка и сведения об отце ребенка.

Государственная регистрация рождения на основании решения суда проводится:

отделом РАГС по месту принятия решения суда в день поступления копии такого решения. Свидетельство о рождении оформляется и выдается лицу, которое было заявителем в суде;

любым отделом РАГС в день предъявления решения. Предъявить решение может заявитель или другой законный представитель ребенка.

Изменения в сфере государственной регистрации смерти

При отсутствии оснований для государственной регистрации смерти – необходимых документов, выданных должным образом на подконтрольной украинским властям территории страны – она проводится на основании решения суда об объявлении лица умершим и решения суда об установлении факта смерти в определенное время.

Для рассмотрения судом дела об установлении факта смерти, отдел РАГС по просьбе заявителя составляет письменный отказ в проведении государственной регистрации смерти, в котором излагает причины невозможности проведения такой регистрации.

Государственная регистрация смерти лица, объявленного судом умершим, производится РАГС:

по решению, направленному судом, после вступления в законную силу;

или по заявлению лиц, которые были заявителями при рассмотрении дела в суде, а также наследников.

В случае направления судом решения об установлении факта смерти на временно неподконтрольной территории Украины в отдел РАГС, государственная регистрация смерти производится без всякого обращения. Свидетельство о смерти оформляется и выдается заявителю при его обращении в орган РАГС.

Фото: socioprostir.org.ua