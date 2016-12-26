В Славянске детская спортивная школа на 90 тыс. грн получит инвентарь. Новости

В Славянске (Донецкой обл.) городская комплексная детско-юношеская спортивная школа вскоре получит несколько комплектов нового инвентаря, сообщает «Деловой Славянск».

В частности, по имеющейся информации на сайте публичных электронных закупок PROZORRO, аукцион по приобретению инвентаря для КДЮСШ был завершен 8 декабря 2016 года. Доставить покупку, согласно условий договора, должны в течение 24 дней.

Средства, выделенные на покупку, составили 90 тыс. грн.

Школа получит 5 комплектов оборудования. В каждом из них: футзальные ворота с сетками, волейбольные стойки с сеткой и защитой, обычный баскетбольный щит и щит нестандартного крепления.

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