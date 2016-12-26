В Славянске детская спортивная школа на 90 тыс. грн получит инвентарь. Новости

В Славянске (Донецкой обл.) городская комплексная детско-юношеская спортивная школа вскоре получит несколько комплектов нового инвентаря, сообщает «Деловой Славянск».
В частности, по имеющейся информации на сайте публичных электронных закупок PROZORRO, аукцион по приобретению инвентаря для КДЮСШ был завершен 8 декабря 2016 года. Доставить покупку, согласно условий договора, должны в течение 24 дней.
Средства, выделенные на покупку, составили 90 тыс. грн.
Школа получит 5 комплектов оборудования. В каждом из них: футзальные ворота с сетками, волейбольные стойки с сеткой и защитой, обычный баскетбольный щит и щит нестандартного крепления.
Читайте также:
- Китай передаст Украине 50 укомплектованных «скорых» на сумму более 3,7 млн долларов
- Три школы Славянска обзавелись новыми компьютерными классами (Фото)
- В прифронтовой Марьинке после обстрелов восстановили школу: отремонтирован спортзал и обновлен компьютерный класс (Фото)
- Обзор ситуации в учебных заведениях прифронтовых Красногоровки и Марьинки
Комментарии