Фискальная служба Донетчины с начала года предоставила свыше 152,6 тыс. административных услуг. Новости

С начала 2016 года фискальной службой Донецкой области предоставлено свыше 152,6 тыс. административных услуг, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 5457 услуг, или на 3,7%. Об этом сообщает пресс-центр Главного управления ГФС в Донецкой области.

В ноябре текущего года зафиксировано свыше 109,1 тыс. обращений представителей бизнеса и граждан за получением административных, консультативных и информационных услуг. Плательщикам предоставлено свыше 16,5 тыс. административных услуг, в т.ч. в центрах обслуживания плательщиков – почти 15,5 тыс. услуг.

Наибольшим спросом, как и в предыдущих периодах, пользуется услуга по выдаче карточки налогоплательщика и внесение в паспорт гражданина данных о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (60,5%). В ноябре текущего года граждане получили почти 10 тысяч таких карточек.

Также пользуются спросом со стороны субъектов ведения хозяйства услуги по регистрации книг учета расчетных операций – 1190 (7,2%), перерегистрации учреждения (организации) в Реестре неприбыльных учреждений и организаций – 1026 (6,2%), предоставлению выписок из Реестра плательщиков единого налога – 874 (5,3%), регистрации плательщика единого налога – 638 (3,9%), регистрации книги учета доходов и книги учета доходов и расходов плательщикам единого налога – 599 (3,6%).

В частности, Главным управлением ГФС в Донецкой области в ноябре 2016 года предоставлено 895 админуслуг: выданы 837 лицензий на розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями (из них 466 и 371 лицензии соответственно, кроме того, 1 дубликат лицензии на розничную торговлю алкогольными напитками), выданы 57 регистрационных номеров учетной карточки налогоплательщика.

В ноябре текущего года в добровольном анкетировании деятельности центров обслуживания плательщиков области взяли участие 133 респондента, которые высоко оценили своевременное и качественное сервисное обслуживание.

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