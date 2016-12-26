Объемы промпроизводства в Донецкой области продолжают расти. Главная

Объем промышленной продукции Донецкой области (без учета части зоны проведения антитеррористической операции) в январе–ноябре 2016 года по сравнению с январем–ноябрем 2015 года увеличился на 5,4%. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

В ноябре 2016 года по сравнению с ноябрем 2015 года производство возросло на 10,2%, а по сравнению с октябрем 2016 года оно сократилось на 1,5%.

В январе-ноябре 2016 года по сравнению с январем–ноябрем предыдущего года увеличился объем продукции в производстве, передаче и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха на 6,2%, в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий – на 7,7%, в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 7,9%, в производстве химических веществ и химической продукции – на 11,8%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции – на 14,8%, в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 16,7%.

Не преодолен спад в отраслях, выпускающих продукцию с более высокой добавленной стоимостью. В машиностроении производство сократилось в январе-ноябре 2016 года, по сравнению с январем–ноябрем 2015 года, на 10,1%, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 11,7%, в текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов – на 19,6%.

В ноябре 2016 года, по сравнению с предыдущим месяцем, уменьшился объем продукции в производстве, передаче и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 0,6%, в машиностроении – на 4,8%, в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий – на 6,7%, в производстве химических веществ и химической продукции – на 7,0% и особенно существенно – в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 15,5%. Кроме меньшего в ноябре по сравнению с октябрем количества календарных дней, что важно для предприятий с непрерывным процессом производства, негативно сказалась близость расположения мощностей по выпуску кокса к линии разграничения.

При нестабильности месячных объемов продукции базовых отраслей промышленности региона, составляющих технологические цепочки «уголь-кокс-металл» и «уголь-электроэнергия», с начала года сохраняется положительная динамика.

Добыча рядового угля в январе-ноябре 2016 года увеличилась по сравнению с январем-ноябрем 2015 года на 9,2% и составила 13,0 млн т. Объем каменного угля, включающего отгруженный рядовой уголь и продукты обогащения, в январе-ноябре составил 10,7 млн т, что больше января–ноября 2015 года на 14,9%. Производство кокса в январе-ноябре 2016 года составило 5,7 млн т и увеличилось, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, на 16,3%.

Выплавка чугуна в январе-ноябре 2016 года составила 8,8 млн т, что больше аналогичного периода предыдущего года на 11,1%. Выплавка стали увеличилась по сравнению с январем–ноябрем 2015 года на 8,6% и составила 8,1 млн т. Из общего объема стали, произведенной в январе-ноябре 2016 года, 7,5 млн т, или 92,5%, получено с машин непрерывного литья заготовок. Производство готового проката, составив в январе-ноябре 4,4 млн т, возросло по сравнению с январем-ноябрем 2015 года на 14,0%.

Производство электроэнергии в январе–ноябре 2016 года составило 21,3 млрд кВт·час, что больше чем в январе–ноябре 2015 года на 8,7%.

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