Казахстан готов заменить Минск в переговорном процессе по Донбассу. Главная

Глава МИД Казахстана Ерлан Идрисов предложил содействие в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе, а также он готов предоставить соответствующую площадку для диалога. Об этом сообщают «Донбасс. Комментарии» со ссылкой на «РИА Новости».

«В Казахстане сильно сопереживают дружественной стране в связи с событиями на юго-востоке Украины и внимательно отслеживают ход мирного урегулирования конфликта. Важно понимать, что этот конфликт можно разрешить только мирным путем. Для этого, в первую очередь, необходимо обеспечить полную и неукоснительную реализацию минских соглашений», – сказал Идрисов.

По его словам, на этапе эскалации кризиса Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев «не мог оставаться в стороне от этого конфликта и дважды способствовал достижению договоренностей по его урегулированию».

«Хотел бы заверить, что Казахстан и дальше готов содействовать мирному переговорному процессу и предоставить соответствующую площадку для диалога», – сказал он.