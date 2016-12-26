Жители Славянска хотят, чтобы на прием в госучреждения записывали заранее . Новости

Жители Славянска (Донецкая обл.) обратились к властям с предложением ввести электронную или телефонную очередь в госучрежденияз. Соответствующее обращение было зарегистрировано в Единой системе местных петиций.

«Обязать все государственные предприятия города (больницы, пенсионный, УТСЗН, горсвет, горгаз... и прочие) ввести электронную/телефонную очереди. Почему я должна в 5 утра занимать живую очередь (и не попасть в определенный день), если мне удобно позвонить и записаться на определенное время и конкретный день? Создание электронной/телефонной очереди упростит работу сотрудникам госпредприятий и, соответственно, посетителям. Введение нормального взаимодействия между гражданами (налогоплательщиками) и госпредприятиями жизненно необходимо для граждан города и их гостей», – пишет автор петиции Марина Булатова.

На сегодняшний день петицию подписали 83 человека. Сбор подписей продлится еще 76 дней.

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