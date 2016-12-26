В Славянске в ДТП изувечены 2 автобуса. Водители не были пьяны (Фото). Новости

В Славянске на дороге между микрорайонами Черевкивка и Химик произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов, в результате которого один из пассажиров получил легкие телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

Около 10 утра правоохранителям потупило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улиц Современной и Донской. По приезду на место происшествия было установлено, что автобус «Сетра» под управлением 28-летнего жителя Луганской области, двигаясь со стороны микрорайона «Химик», совершил наезд на автобус «ПАЗ», который стоял на остановке, после чего выехал за пределы проезжей части и врезался в стену магазина.

От удара один из пассажиров рейсового автобуса «ПАЗ», житель Славянска 1994 года рождения, получил легкие телесные повреждения.

Согласно заключению экспертизы, оба водителя в момент аварии не находились в состоянии опьянения.

Правоохранители проверяют все обстоятельства происшествия.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Ее санкции предусматривают наказание от штрафа до ограничения свободы сроком на 3 года.

Фото пресс-службы Славянского отдела полиции Донецкой области

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