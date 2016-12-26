В Мариуполе растет число ВИЧ-инфицированных. Новости

С начала этого года в Мариуполе (Донецкая обл.) зарегистрировано 506 человек со статусом ВИЧ. Об этом рассказал заведующий городским центром профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИДом Павел Довгалевский, сообщает «Сайт города Мариуполя».

По словам Довгалевского, это на 11,7% больше чем в прошлом году. Также он сказал, что в прошлые годы было снижение статистики, а в этом – прирост заболевших лиц в Мариуполе.

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Довгалевский сказал, что в воинских частях проводится усиленная информационная работа с личным составом о путях передачи ВИЧ/СПИДа и выдаются средства контрацепции. Также, по его словам, на воинские части в этом году было выдано 50 тыс. презервативов, но это малое число.

При этом в Мариуполе около двух тысяч ВИЧ-инфицированных женщин. Согласно статистике, основной путь передачи ВИЧ – 81,8 % – это половой путь, а инъекционный – 13, 80%.

Также Довгалевский сказал, что рост ВИЧ-инфекции прогнозируется в городе еще на ближайшие три года.

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