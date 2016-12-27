Жители Мариуполя радуются новогоднему преображению города (Фото). Новости

В Мариуполе к зимним праздникам центральную часть города украсили новогодней иллюминацией. Разноцветными огнями украшены деревья в скверах, фасад театра и даже фонтан. У входа в Драматический театр установлены декоративные шары, а в сквере за ним огромный елочный шар.

Свое восхищение новогодним убранством жители Мариуполя высказывают в социальных сетях.

«Мой любимый город! Что бы там не говорили злые языки, город меняется и становится красивей с каждым днем», – пишут люди в соцсети.

«Неужели это наш Мариуполь?! Радостно! Празднично!!!!!», – изобилует восторженными отзывами интернет.

«Красиво. Многие мариупольцы будут встречать Новый год под театральной елкой», – делятся планами жители города.

Источник: Вчасно

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