В Донецкой области СБУ задержала участкового за взяточничество. Главная

Старшего участкового инспектора одного из отделов полиции Донетчины разоблачили в систематическом взяточничестве сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой в районе проведения АТО на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что полицейский «постоянно требовал деньги с мелких предпринимателей за несоздание искусственных препятствий при торговле на стихийном рынке рядом с КПВВ "Новотроицкое"».

В частности правоохранители задокументировали несколько эпизодов получения «оборотнем» еженедельной дани с коммерсантов. Оперативники спецслужбы задержали вымогателя при получении очередной части неправомерной выгоды.

Открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Фото: пресс-центр СБУ