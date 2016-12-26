В зоне АТО на Донбассе обнаружили 5 тайников с боеприпасами. Главная

На Донбассе сотрудники Службы безопасности Украины за последние дни обнаружили 5 хранилищ с боеприпасами. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Тайники были оборудованы в лесопосадках и заброшенных зданиях в селах Ивановка и Широкино Донецкой области. В Луганской области – в городе Старобельске и селах Лиман и Муратово.

Правоохранители изъяли из указанных мест: 2 противотанковых гранатомета РПГ-26И, минометную мину, 8 гранатометных выстрелов, 10 гранат, 1 килограмм пластида и более тысячи патронов различного калибра.

Продолжаются необходимые процессуальные действия.

Фото пресс-центра Службы безопасности Украины